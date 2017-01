Streaming Genoa-Roma: Serie A live gratis in diretta tv su siti streaming

Spalletti dovrà fare un sol boccone del Genoa se non vorrà perdere altro terreno dalla Juventus capolista e già Campione d’Inverno che ha anche una gara da recuperare. E c’è la possibilità di vedere la partita di Serie A Genoa-Roma gratis su siti streaming così da accontentare anche le esigenze di quelli che non hanno l’abbonamento oppure, soprattutto i tifosi genoani dunque, vorrebbero evitare di esporsi al freddo polare che in queste ultime ore ha portato tutta l’Italia sotto lo zero. Ma certamente il Genoa venderà cara la pelle.

Serie A Genoa-Roma live gratis giallorossi carichi

Quella di domenica sarà la cinquantesima sfida tra Genoa-Roma in terra ligure dove la Roma ha sempre sofferto, portando a casa l’intera posta in palio solo in nove occasioni. Per continuare la caccia alla Juve capolista Spalletti si affiderà al gigante buono Dzeko, alla cinquantesima apparizione in Serie A, affiancato dagli ex di turno Perotti ed El Shaarawi, complice l’assenza di Salah impegnato con il suo Egitto in Coppa d’Africa.

Giallorossi carichi, comunque per una sfida importante che si potrà seguire anche live gratis in streaming. In difesa il tecnico di Certaldo potrà contare sul rientro di Manolas che ha recuperato dall’infortunio al polpaccio rimediato proprio nello scontro diretto dello Juventus Stadium contro la Juve che insieme a Rudiger e Fazio formerà una difesa che lo stesso tecnico toscano ha più volte definito a tre uomini e mezzo visto l’apporto più offensivo di Emerson Palmieri o Bruno Peres, ancora in ballottaggio.

L’argentino, giocando anche domani sarà il difensore più utilizzato da Spalletti. Bella soddisfazione per chi era stato acquistato con la prospettiva di sedersi in panchina. Paredes rientra a rinforzare il centrocampo della Magica dopo un mese trascorso a riposo per smaltire i postumi di un infortunio alla caviglia. Curiosità per gli scommettitori: il pareggio tra queste due squadre manca da ben ventitrè anni.

Genoa-Roma siti streaming, Grifone a caccia di punti

Ventisette novembre. Gara contro la Juve. Questa è stata l’ultima vittoria, anche prestigiosa, dei rossoblù che forse hanno festeggiato troppo perdendo il giusto mordente. Per questo motivo il Grifone va a caccia di punti contro la Roma. Squadra rognosa, quella rossoblù, visto che occupa il terzo posto nel podio immaginario dei cattivi se si prendono in considerazione le ammonizioni ricevute fino a questo momento.

Il mercato di gennaio, però, è stato inclemente. Il tecnico croato dovrà infatti trovare una nuova quadratura del cerchio viste le partenze di Rincon e Pavoletti. Non due calciatori qualsiasi, ma le due punte di diamante che hanno salutato la Lanterna e si sono accasati rispettivamente alla Juventus e al Napoli. Buone speranze però vengono offerte da Pinilla in arrivo dall’Atalanta e in grado, come valori tecnici, di non far rimpiangere quelli che sono partiti.

Genoa-Roma si potrà vedere anche sui siti streaming come tra poco spiegheremo. Perin e Rigoni tornano tra i titolari dopo la squalifica. Ancora out invece Veloso e Gakpè che è volato in Africa per partecipare al torneo continentale con il suo Togo. Per il resto Juric potrà schierare in campo la formazione tipo con il 3-4-3. Burdisso, ex di lusso, guiderà la retroguardia rossoblù.

Genoa-Roma vedere siti streaming gratis

Vedere Genoa-Roma su siti streaming gratis sarà una possibilità da non sottovalutare per chi non possiede un abbonamento e non vuole esporsi al freddo polare di queste ore. Meglio quindi utilizzare i siti, soprattutto stranieri, che hanno acquistato legalmente i diritti della Serie A e offrono la possibilità di guardare Genoa-Roma senza rinunciare alla qualità audio e video.

Siti come Arena Sport del Montenegro, Rtl, Orf, Armenia Tv, La2, Rsi, senza contare Sky Go e Mediaset Play, le piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium che tra i tanti vantaggi offrono anche la possibilità di ascoltare la telecronaca in italiano.