Genoa-Roma streaming siti web migliori. Come e dove vedere

Il Genoa non vince dal ventisette novembre quando in casa ottenne un roboante successo sulla Juve capolista che sembrava aprire scenari inimmaginabili e invece ha solo illuso squadra e tifosi. La Roma non può commettere passi falsi per non perdere ulteriore terreno nei confronti della Juventus capolista anche se i giallorossi non sono irresistibili in trasferta.

Mentre Marassi rappresenta un fortino quasi inespugnabile nel quale il Grifone ha conquistato la grande maggioranza dei punti in classifica. Genoa-Roma per la gioia di tifosi ed appassionati sarà visibile in streaming. Non bisogna però buttarsi a capofitto sulle prime opportunità, ma scegliere con cura i siti web migliori. Come e dove vedere questa partita in maniera legale e sicura sarà oggetto di approfondimento in seguito.

Genoa-Roma streaming, Grifone punta al successo

Quasi due mesi senza vittorie sono troppi. Anche per quelli che, come i rossoblù, sono riusciti a realizzare l’impresa di battere la Juventus. Quella fu l’ultima vittoria. Poi solo delusioni. Ecco perché Juric è stato inflessibile in settimana: vuole conquistare i tre punti. Il Grifone punta al successo in una partita difficile che sarà trasmessa anche in streaming. Il Genoa punterà sul fattore campo (quattro vittorie, quattro pareggi ed una sola sconfitta) e mal di trasferta giallorosso.

Basta considerare che la Roma, praticamente perfetta tra le mura amiche dove finora ha vinto tutte le partite, arranca invece quando è costretta a lasciare l’Olimpico. Il tecnico croato si affiderà al collaudato 3-4-3 e al consueto approccio aggressivo che ha spedito il Genoa nella top three delle squadre più cattive della Serie A visti i cartellini gialli rimediati dai suoi calciatori. L’emergenza a centrocampo, considerata la cessione di Rincon alla Juventus e gli infortuni di Veloso e Ntcham, continua e Juric potrà contare solo su Cofie e Rigoni che, per fortuna, rientra dalla squalifica.

Buone nuove invece giungono dall’infermeria perché Perin si è ristabilito dal virus influenzale e sarà regolarmente in campo a difendere la porta genoana. In attacco esordio per Pinilla che non dovrà fare rimpiangere Pavoletti sedutosi alla corte del Napoli di De Laurentiis.

Genoa-Roma siti web migliori

I giallorossi invece si affideranno al 4-2-3-1 marchio di fabbrica di Spalletti che ha introdotto anche l’interessante concetto di difesa a tre e mezzo diretta dall’argentino Fazio, il difensore che ha totalizzato più presenze in questa stagione e con Manolas e Rudiger a formare la diga difensiva davanti a Szczesny, mentre Bruno Peres (o Emerson Palmieri ancora in ballottaggio per un posto di titolare) con compiti più offensivi.

La coppia di centrocampo è quella ormai collaudata formata da Strootman e De Rossi con Paredes, al rientro da un infortunio inizialmente in panchina. Vertice alto del centrocampo Nainggolan con il compito di soffocare sul nascere le iniziative rossoblù. In avanti il tandem di ex costituito da Perotti ed El Shaarawy larghi sulle fasce a far da alfieri a Dzeko, il gigante bosniaco che taglierà contro il Genoa il traguardo della cinquantesima presenza in Serie A.

Come e dove vedere Genoa-Roma in streaming

Ed eccoci finalmente giunti al momento di svelare come e dove vedere Genoa-Roma in streaming gratuito. Innanzitutto è bene chiarire che i siti che vi indichiamo, soprattutto stranieri, offrono garanzia di legalità perché hanno acquistato i diritti all’estero per trasmettere il campionato italiano e di qualità audio e video.

Siti come Rtl, Orf, Armenia Tv, Arena Sport del Montenegro, La2, Rsi, oppure, nel caso si disponga di un abbonamento anche Sky Go e Mediaset Play, le piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium che tra i tanti vantaggi offrono anche la possibilità di ascoltare la telecronaca in italiano. Nowtv infine offre in prova gratuita della durata di quattordici giorni la sua piattaforma.