Genoa-Roma streaming. Siti web. Dove e come vedere

Anno nuovo infortuni vecchi. Questo il motto che potrebbe essere valido per la Roma che si affaccia al 2017 con il nuovo infortunio occorso a Vermaelen, da poco ristabilitosi e costretto nuovamente allo stop forzato. Una grana in più per Spalletti in vista di Genoa-Roma che si affronteranno nel match di domenica pomeriggio. Tra poco vi daremo anche qualche suggerimento utile per seguire Genoa-Roma in streaming.

Non bisogna però essere superficiali nella scelta dei siti web perché non tutti garantiscono la legalità e la qualità audio e video. Ecco perché è importante seguire dove e come vedere la partita su siti sicuri che hanno acquistato all’estero i diritti per trasmettere le partite die Serie A.

Genoa-Roma streaming, giallorossi a caccia della Juve

Vietato sbagliare. Questo è l’imperativo dei giallorossi se vogliono continuare a rimanere a caccia della Juve, e non possono concedersi passi falsi anche se fino a questo momento la Roma ha mostrato di avere un doppio ruolo. Infallibile in casa, deludente invece in trasferta. Marassi sarà per questo un banco di prova molto importante per testare le ambizioni giallorossi contro una squadra che proprio tra le mura amiche ha costruito gran parte dei punti conquistati fino a questo momento.

Spalletti presenterà il classico modulo 4-2-3-1, un suo marchio di fabbrica, con una difesa formata dall’argentino Fazio, il difensore con più presente fino a questo momento (lui che era stato acquistato per ricoprire il ruolo di riserva e invece è diventato un perno della retroguardia romanista) Manolas e Rudiger. Bruno Peres, o Emerson Palmieri visto che Spalletti deciderà solo all’ultimo momento chi dei due dovrà scendere in campo con compiti più offensivi.

La coppia di centrocampo è quella collaudata formata da Strootman e De Rossi con Paredes, al rientro da un infortunio. Il vertice alto del centrocampo vedrà il solito Nainggolan nel ruolo di interditore a provare a soffocare sul nascere le iniziative rossoblù. Il tridente d’attacco, con al centro il gigante bosniaco Dzeko (alla cinquantesima presenza in Serie A), vedrà la presenza di due ex di turno sulle fasce. Perotti ed El Shaarawy, che sostituirà Salah impegnato con il suo Egitto in Coppa d’Africa, proveranno a bucare la difesa genoana

Genoa-Roma siti web streaming, Grifone alla riscossa

Quasi due mesi senza vittorie sono troppi. E che l’ultima vittoria sia stata prestigiosa, perché ottenuta ai danni dei campioni in carica della Juventus, ormai importa poco. Sono i punti quelli che contano ed i rossoblù ne hanno un disperato bisogno per abbandonate la palude nella quale si trovano. Sarà interessante quindi seguire Genoa-Roma anche sui siti web streaming, come spiegheremo tra poco. Il dodicesimo posto in classifica non soddisfa a pieno le aspettative di squadra e tifosi, che vorrebbero provare a raggiungere una posizione sufficiente a garantire l’approdo in Europa League nella prossima stagione. Ecco perché Juric ha caricato i suoi come una molla.

D’altra parte l’agonismo è una delle caratteristiche richiesta dal tecnico croato e prontamente messa in campo dai suoi giocatori ad ogni appuntamento. Un atteggiamento aggressivo che ha causato la conquista del del podio immaginario delle squadre più cattive della Serie A in base ai cartellini gialli rimediati dai calciatori. Grifone alla riscossa quindi nonostante l’emergenza a centrocampo. Rincon è stato ceduto alla Juventus e Veloso e Ntcham non hanno ancora recuperato dall’infortunio. Le uniche pedine abili ed arruolabili restano Cofie e Rigoni, che per fortuna ha scontato la squalifica.

Buone nuove giungono dall’infermeria perché Perin si è ristabilito dal virus influenzale e sarà regolarmente in campo a difendere la porta genoana. In attacco attesa per l’esordio di Pinilla che avrà il difficile compito di non far rimpiangere Pavoletti accasatosi al Napoli.

Dove e come vedere Genoa-Roma in streaming

L’attesa per sapere dove e come vedere Genoa-Roma in streaming è finita. Esistono infatti siti web e link stranieri che permettono di vedere lo streaming in maniera del tutto legale dopo aver acquistato i diritti nelle loro nazioni e mettendo a disposizione online sui propri portali le sfide. Sono questi i siti che segnaliamo, tutti legali e di buona qualità. Rsi, La2, Rtl, Orf, Armenia TV, Sky Deutschland, Czech TV. Per chi ricerca invece il massimo della qualità audio e video Sky con Sky Go e Premium Play su Mediaset Premium rappresentano le alternative migliori. per i non abbonati la soluzione più adeguata è quella prospettata da Nowtv che si può provare anche gratis per 14 giorni.