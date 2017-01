Genoa-Roma streaming quando e come

La ripresa del campionato metterà di fronte due squadre che devono assolutamente conquistare i tre punti in classifica. Genoa-Roma si potrà seguire anche in streaming, una buona notizia per quelli che, tifosi o appassionati di calcio che non potranno recarsi allo stadio a vedere la partita anche a causa dell’ondata di freddo che ha interessato l’Italia in queste ore e nemmeno godersela al calduccio di casa visto che non hanno un abbonamento.

Un match che consigliamo di vedere anche in streaming proprio perché nasconde diverse chiavi di lettura interessanti. Quando e come fare lo spieghiamo tra poco. Ora entreremo nel vivo di questa partita, la prima dopo la pausa estiva che spesso nasconde insidie maggiori per le squadre che lottano per obiettivi prestigiosi.

Genoa-Roma streaming, rossoblù a caccia dei tre punti

Il primo appuntamento dopo la pausa per le festività natalizie, non sarà certo facile per i rossoblù di Juric a caccia dei tre punti. Al cospetto del Grifone, infatti, si presenterà la Roma di Luciano Spalletti in piena corsa per la lotta al titolo anche se la Juventus capolista si è già laureata campione d’Inverno nonostante la partita contro il Crotone da recuperare.

Un banco di prova impegnativo, quindi, per la squadra allenata da Juric che dovrà ricominciare a vincere per non rischiare di essere invischiata in una posizione di classifica pericolosa. Anche perché l’ultimo successo è arrivato quasi due mesi fa e non conta più nulla se in quella circostanza a capitolare fu niente di meno che la squadra allenata di Allegri. I tifosi, anche quelli che guarderanno la sfida in streaming, e lo stesso allenatore chiedono di più. Il tecnico croato dovrà far fronte alle conseguenze del mercato di gennaio che è stato particolarmente duro con l’organico genoano che per prima cosa causerà diversi problemi per il centrocampo.

Rincon, infatti, è stato ceduto alla Juventus, mentre Leonardo Pavoletti, considerato uno degli attaccanti più forti del panorama italiano, ha trovato spazio nel Napoli di Sarri. Veloso e Ntcham non hanno ancora recuperato dall’infortunio e quindi le uniche pedine abili ed arruolabili restano Cofie e Rigoni. Il capitano ha scontato la squalifica e per fortuna potrà scendere in campo domenica pomeriggio. Buone notizie giungono infine dall’infermeria visto che Perin si è ristabilito dal virus influenzale e sarà regolarmente in campo a difendere la porta genoana. In attacco attesa per l’esordio di Pinilla che avrà il difficile compito di non far rimpiangere Pavoletti accasatosi al Napoli.

Genoa-Roma live streaming, giallorossi favoriti

Anche i giallorossi sono chiamati a sfatare un tabù. Quello che li vede piuttosto in difficoltà lontano dall’Olimpico dove invece sono una macchina da punti inarrestabile capace di vincere tutte le partite durante questo campionato. Vedere Genoa-Roma sarà possibile, non solo attraverso la modalità classica, ma anche su alcuni siti live gratis streaming. Per i giallorossi, favoriti alla vigilia, sarà indispensabile vincere se vogliono rimanere in scia della Juve, e non possono concedersi passi falsi.

Marassi sarà per questo un banco di prova molto importante per testare le ambizioni giallorosse contro una squadra che tra le mura amiche è capace di esaltarsi ed ha perso una sola partita fino a questo momento. Luciano Spalletti non modificherà il modulo classico, quel 4-2-3-1, che rappresenta un suo marchio di fabbrica. L’argentino Fazio, il difensore con più presenze in casa giallorossa formerà la cerniera difensiva con Manolas e Rudiger mentre Bruno Peres, o Emerson Palmieri avrà compiti maggiormente offensivi.

La coppia di centrocampo è quella collaudata formata da Strootman e De Rossi con Paredes, al rientro da un infortunio. Il vertice alto del centrocampo vedrà il solito Nainggolan nel ruolo di interditore a provare a soffocare sul nascere le iniziative rossoblù. Il tridente d’attacco, con al centro il gigante bosniaco Dzeko (alla cinquantesima presenza in Serie A), vedrà la presenza di due ex di turno sulle fasce. Perotti ed El Shaarawy, che sostituirà Salah impegnato con il suo Egitto in Coppa d’Africa, proveranno a bucare la difesa genoana.

Quando e come vedere Genoa-Roma in streaming

Partita che, per quello che abbiamo già detto offre spunti interessanti. Finalmente possiamo darvi qualche consiglio su quando e come vedere Genoa-Roma in streaming fornendovi i siti streaming migliori e più sicuri, anche dal punti di vista legale per vederla come Armenia TV, Arena Sport del Montenegro, Rtl, Sky Deutschland, Czech TV, Sky Austria. Siti che permettono di vedere lo streaming dopo aver comprato legalmente i diritti nelle loro nazioni.

Chi vuole il massimo della qualità audio e video può sempre utilizzare Sky con Sky Go e Premium Play su Mediaset Premium. Ma nel caso in cui non fosse provvisto di abbonamento la soluzione offerta da Nowtv è veramente allettante visto che mette a disposizione per 14 giorni la visione delle partite.