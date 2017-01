Streaming Juventus-Bologna: Serie A live gratis in diretta tv su siti streaming

Passate le festività natalizie e smaltita la delusione per la sconfitta di Doha ai rigori contro il Milan, anche per la Juventus è arrivato il momento di riprendere lo stesso cammino trionfale in Serie A dopo un anno nel quale la squadra bianconera ha stabilito il notevole primato dei 100 punti guadagnati nel 2016 con venticinque vittorie consecutive allo Stadium (eguagliato il record dell’era Conte). Numeri che fanno della Vecchia Signora la regina incontrastata anche a livello europeo. Vincendo con il Bologna, poi, Allegri avrbbe l’opportunità di polverizzare il record stabilito dal suo predecessore in panchina.

Non male per uno accolto a Vinovo con molti dubbi ed altrettante perplessità. Avversario di turno il Bologna di Donadoni, in una gara che sarà possibile vedere anche live gratis in diretta tv. Chi non avesse l’abbonamento o non potesse seguire la gara allo stadio o a casa davanti al caldo di un caminetto viste le temperature polari di questi giorni, potrà seguire le nostre indicazioni su quali sono i siti streaming migliori per provare a vedere Juventus-Bologna in streaming.

Serie A Juventus-Bologna live su siti

Buffon recentemente inserito dalla Uefa nel Team of the Year 2016 insieme a Bonucci, ovvero la squadra formata dai calciatori che più si sono distinti nell’anno appena concluso, rischia di rimanere addirittura a casa perché debilitato dal virus influenzale che sta costringendo a letti milioni di italiani. Il capitano quindi, probabilmente, non potrà raccogliere l’abbraccio del suo pubblico felice di tributargli l’ennesimo omaggio.

Se non dovesse farcela è già pronto il brasiliano Neto. Davanti a lui il pacchetto difensivo è quasi obbligato perché Bonucci, Dani Alves e Alex Sandro sono alle prese con i rispettivi infortuni, mentre Benatia è impegnato con la nazionale in Coppa d’Africa come anche Lemina. Vedremo cosa escogiterà Allegri per uno Juventus-Bologna che sarà visibile anche live su siti streaming e tra poco vi daremo qualche utile informazione per conoscere quali sono i migliori.

Chi invece ha superato un momento difficile è Marko Pjaca, il giovane croato che non gioca dalla trasferta del 2 ottobre in quel di Empoli e adesso scalpita per entrare in campo anche a gara in corso. La cabina di regia sarà affidata invece a Marchisio ormai abile e arruolabile dopo aver superato i problemi fisici che ne hanno minato questa prima parte di stagione. In attacco la coppia favorita nelle idee del tecnico livornese è quella tutta argentina formata da Dybala e Higuain.

Serie A gratis Juventus-Bologna, felsinei a caccia dell’impresa

Donadoni dovrà cercare di uscire indenne da una delle trasferte proibitive della Serie A. La partita con la Juventus, nella quale i felsinei vanno a caccia dell’impresa, potrebbe riaccendere l’entusiasmo in caso di risultato positivo, in un ambiente piuttosto depresso dopo i risultati al di sotto delle aspettative ottenuti fino ad ora. Il tecnico bergamasco potrà contare su tutti gli effettivi e schierare quindi la formazione migliore. Solo gli infortunati storici Verdi e Sadiq e Saphir Taider, convocato dall’Algeria per la Coppa d’Africa non potranno aggregarsi alla truppa.

Juventus-Bologna, Serie A gratis streaming quali siti

Sarà certamente una partita interessante soprattutto a livello agonistico visto che nessuna delle due squadre ha finora prodotto un gioco esaltante. Una sfida che potrà essere vista anche gratis in streaming. Su quali siti si domanderanno molti tifosi che, pur non avendo l’abbonamento, non vogliono perdersi lo spettacolo né tantomeno sorbirsi un’ora e mezza al freddo polare di queste ore.

Quelli che vi consigliamo, siti stranieri che hanno acquistato all’estero i diritti del campionato di Serie A, pienamente legali e anche di buona qualità sia audio che video sono RSI, La2, Armenia TV, Czech TV, Sky Deutschland, Sky Austria, Arena Sport del Montenegro, RTL. Chi è invece alla ricerca di una qualità ancora maggiore e magari della telecronaca in italiano potrà usufruire delle piattaforme streaming di Sky, Sky Go, e Mediaset Premium, Mediaset Play.

Da tenere in considerazione, per i non abbonati, anche l’offerta di Nowtv che mette a disposizione per un periodo di prova di quattordici giorni la possibilità di vedere gratuitamente le partite di calcio.