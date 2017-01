Juventus-Bologna streaming siti web migliori. Come e dove vedere

Il freddo polare di questi giorni renderà una missione quasi impossibile quella di accomodarsi sulle tribune dello Juventus Stadium senza rischiare l’assideramento. Massimo rispetto per i temerari che non sanno rinunciare a una domenica allo stadio, ma ci sono buone notizie per chi non ha il coraggio affrontare questa impresa e non può usufruire dell’abbonamento. Juventus-Bologna si potrà vedere infatti anche in streaming gratis.

Vi daremo qualche indicazione utile per scegliere i siti web migliori. La Juventus non potrà fallire quest’appuntamento anche se il vantaggio sulle inseguitrici resta di tutto rispetto considerando anche la partita da recuperare contro il Crotone. Sarà il Bologna di Donadoni a provare a interrompere la cavalcata solitaria, l’ennesima negli ultimi sei anni, della Juventus che sta polverizzando record su record. L’ultimo, quello delle vittorie consecutive in casa, potrebbe cadere proprio domenica.

Come e dove vedere il tentativo di Allegri di superare anche in questo aspetto il suo predecessore Conte lo potrete leggere in quest’articolo.

Juventus-Bologna siti web migliori

Allegri si ripresenta alla finestra del campionato con l’invidiabile ruolino di marcia di otto partite consecutive senza sconfitte. La finale di Supercoppa Italiana, persa a Doha contro il Milan ha lasciato l’amaro in bocca ai bianconeri che vogliono subito riprendere il filo diretto con la vittoria proprio dalla gara con il Bologna. Juventus-Bologna sarà trasmessa anche in streaming. Ma fate attenzione alla ricerca. I siti web migliori, quelli legali e di buona qualità, non sono molti e bisogna scegliere quelli che garantiscono di essere legali.

Difesa da inventare per Allegri che dovrà fare a meno di Benatia, impegnato con la sua nazionali in Coppa d’Africa e dei tre infortunati storici, Bonucci, Alex Sandro e Dani Alves che ormai occupano le stanze dell’infermeria da diverso tempo. Il tecnico livornese si affiderà, dunque, per la sua difesa a quattro a Lichtsteiner sulla fascia destra, alla coppia di centrali Barzagli e Chiellini ed Evrà sulla sinistra. L’esterno francese potrebbe essere giunto ai titoli di coda della sua avventura a Torino viste le sirene che annunciano il suo clamoroso ritorno a Manchester, sponda United, dove vorrebbe chiudere la carriera alla corte di Mourinho.

Vedere Juventus-Bologna, trappola felsinea?

La Juve avrà un avversario molto ostico. Il Bologna, certamente. Ma soprattutto Roberto Donadoni, vero specialista dei match immediatamente successivi alle festività natalizie. Il tecnico bergamasco, infatti, è il migliore della Serie A in questa speciale classifica visto che ha vinto cinque delle ultime sei partite disputate alla ripresa del campionato.

I bianconeri cadranno quindi nella trappola felsinea? Come e dove riuscire a vedere le contromisure che Donadoni adotterà per provare a violare il tempio bianconero? I rossoblù scenderanno in campo con uno spavaldo quatto tre tre. A far scudo al portiere Mirante rientrerà, nel pacchetto arretrato, il capitano Maietta che sarà affiancato da Gastaldello. Mattia Destro, anch’egli a caccia di un gol che significherebbe molto per lui che non ha mai segnato alla Vecchia Signora nelle otto occasioni precedenti. Il bomber marchigiano sarà affiancato dalla vera rivelazione di questo avvio di stagione: il giovane ceco Krejci.

Juventus-Bologna dove vedere siti streaming

Nonostante la classifica non lasci dubbi su quale sia la squadra favorita, Juventus-Bologna promette spettacolo. Eccoci finalmente giunti al momento delle informazioni utili su dove vedere il match. Innanzitutto non tutti i siti streaming garantiscono la qualità audio e video e poi bisogna stare attenti a scegliere quelli legali.

Vi sono siti web e link stranieri che permettono di vedere lo streaming dopo aver acquistato legalmente i diritti nelle loro nazioni e mettendo a disposizione online sui propri portali le sfide senza nessun blocco geografico. Quelli che vi consigliamo sono Sky Austria, Armenia TV, Arena Sport del Montenegro, RSI, Sky Deutschland, Czech TV. Per chi ha un abbonamento e cerca qualità ancora maggiore non c’è altra scelta che le piattaforme si Sky (Sky Go) e Mediaset Premium (Mediaset Play). Da segnalare anche l’offerta di Nowtv che mette a disposizione gratuitamente per 14 giorni la propria piattaforma.