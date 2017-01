Juventus-Bologna streaming. Siti web. Dove e come vedere

Il freddo polare di questi ultimi giorni potrebbe suggerire molti tifosi a disertare le tribune dello Stadium per preferire il tepore di casa e seguire la partita in televisione. Ma chi non ha questa possibilità o perché non ha un abbonamento oppure perché in quelle ore non sarà a casa potrà vedere Juventus-Bologna in streaming. Se non sapete quali siti web scegliere e dove e come vedere in streaming questo match seguite le indicazioni che vi forniremo tra poco.

Juventus-Bologna siti web da scegliere

La Juventus che sta dominando l’ennesima stagione in Italia dopo i cinque titoli consecutivi conquistati deve superare gli strascichi della sconfitta subita ad opera del Milan di Montella nella finale di Supercoppa italiana a Doha. Allegri sa di poter contare su un meccanismo quasi perfetto che si riaffaccia al campionato forte dell’invidiabile ruolino di marcia invidiabile: otto partite consecutive senza sconfitte. La delusione contro il Milan ha lasciato l’amaro in bocca e la sfida al Bologna rappresenta l’occasione giusta per riprendere subito il cammino in campionato.

Per chi decidesse di guardare in streaming il match consigliamo di valutare con attenzione i siti web da scegliere. Noi vi suggeriamo quelli legali e di buona qualità che non sono molti ma garantiscono la legalità e la qualità. Allegri dovrà reinventarsi totalmente la difesa vista la contemporanea assenza di Benatia, impegnato con la sua nazionale in Coppa d’Africa e dei tre infortunati storici, Bonucci, Alex Sandro e Dani Alves, ormai habituè dell’infermeria bianconera. Anche Buffon, inserito con Bonucci nella formazione dei sogni 2016 dall’Uefa potrebbe saltare l’appuntamento a causa del virus influenzale che sta falcidiando anche la Serie A.

Il tecnico livornese si affiderà a Lichtsteiner sulla destra, a Barzagli e Chiellini al centro ed a Evrà sulla sinistra. L’esterno francese potrebbe essere giunto ai titoli di coda della sua avventura a Torino viste le sirene che annunciano il suo clamoroso ritorno a Manchester, sponda United, dove vorrebbe chiudere la carriera alla corte di Mourinho.

Vedere streaming Juventus-Bologna Donadoni

La Juve avrà un avversario molto ostico. Il Bologna, certamente. Ma soprattutto Roberto Donadoni, vero specialista dei match immediatamente successivi alle festività natalizie. Il tecnico bergamasco, infatti, è il migliore della Serie A in questa speciale classifica visto che ha vinto cinque delle ultime sei partite disputate alla ripresa del campionato.

I bianconeri cadranno quindi nella trappola felsinea? Come e dove riuscire a vedere le contromisure che Donadoni adotterà per provare a violare il tempio bianconero? I rossoblù scenderanno in campo con uno spavaldo quatto tre tre. A far scudo al portiere Mirante rientrerà, nel pacchetto arretrato, il capitano Maietta che sarà affiancato da Gastaldello. Mattia Destro, anch’egli a caccia di un gol che significherebbe molto per lui che non ha mai segnato alla Vecchia Signora nelle otto occasioni precedenti. Il bomber marchigiano sarà affiancato dalla vera rivelazione di questo avvio di stagione: il giovane ceco Krejci.

Dove e come vedere Juventus-Bologna in streaming

E finalmente siamo giunti al momento clou, quello delle indicazioni su dove e come vedere Juventus-Bologna in streaming. I siti web che noi vi consigliamo, tutti legali e con una buona qualità sia audio che video sono La2, Sky Deutschland, Arena Sport del Montenegro Rtl, Orf, Czech TV, Sky Austria, Armenia TV, Rsi. Per chi pretende una qualità ancora maggiore e la telecronaca in italiano resta in piedi l’opzione streaming fornita da Sky con Sky Go e Mediaset Premium con Mediaset Play. Opzione valida solo per chi ha un abbonamento. Per quelli che invece ne sono sprovvisti interessante l’offerta di Nowtv che mette a disposizione, gratis, la propria piattaforma per quattordici giorni.