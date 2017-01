Juventus-Bologna streaming quando e come

La capolista Juventus, già campione d’inverno, sarà chiamata a legittimare la sua condizione di grande favorita anche per lo scudetto 2017 nella sfida contro il Bologna di Donadoni a caccia di punti preziosi in grado di tirare fuori i felsinei da una posizione di classifica piuttosto delicata al quindicesimo posto. Ma i bianconeri non potranno certo fare sconti in attesa di recuperare la gara con il Crotone, rimandata a causa del match di Supercoppa italiana perso contro il Milan a Doha.

Per i campioni d’Italia in carica tornare subito al successo. I tifosi delle due squadre si chiedono se Juventus-Bologna sarà trasmessa in streaming. Esistono alcuni siti stranieri che offrono questa possibilità in maniera legale e più avanti proveremo a chiarire anche quando e come fare. Adesso è necessario concentrarsi sulle condizioni delle due squadre e sulle prospettive di una gara certamente molto intensa almeno dal punto di vista agonistico, visto che né la Juventus, né il Bologna hanno incantato fino a questo momento.

Lo Stadium saluterà l’ennesima stelletta che Buffon (in forse a causa dell’influenza) e Bonucci hanno appuntato sul bavero della loro carriera grazie al riconoscimento della Uefa che li ha inseriti nel Team of the year 2016.

Juventus-Bologna in streaming, bianconeri senza sorprese

Coloro che avranno difficoltà a vedere la partita potranno seguire le nostre indicazioni su come vedere Juventus-Bologna in streaming. Intanto Allegri dovrà fare a meno di Alex Sandro, il difensore brasiliano infortunatosi durante la finale di Supercoppa, ne avrà, infatti, ancora per qualche settimana. Al suo posto, sulla sinistra, è pronto ai nastri di partenza Evrà. A completare la linea difensiva il trio tutto italiano formato da Barzagli che, Chiellini, Rugani.

A centrocampo previsto l’esordio, più probabilmente a gara in corso a risultato già acquisito, per il venezuelano Rincon, acquistato dal Genoa per circa nove milioni di euro nel mercato di riparazione. Dal primo minuto il tecnico toscano sembra essere orientato a presentare l’undici tradizionale. I bianconeri dovrebbero presentarsi senza sorprese. Le chiavi dello scrigno bianconero saranno affidate al Principino Marchisio in cabina di regia supportato da Khedira e Pjanic.

Le uniche incertezze sono riservate all’attacco con il ballottaggio tra Higuain e Mandzukic. Il tecnico livornese scioglierà solo a poche ore dal match gli ultimi dubbi. Da segnalare il rientro nella lista dei convocati del giovane croato Pjaca, ai box da ben due mesi.

Juventus-Bologna siti web felsinei a caccia del blitz

I felsinei andranno a caccia del blitz. Non sarà facile, anzi l’impresa è quasi proibitiva, ma Donadoni ci vorrà provare. Il suo Bologna ha troppo bisogno di punti. Il tecnico bergamasco dovrà fare a meno di Sadiq e Verdi e si affiderà a Destro sperando in una nuova vena realizzativa del bomber rossoblù che potrebbe rompere il tabù bianconero visto che pur avendo incontrato per ben otto volte la Vecchia Signora non è mai riuscito a violare la porta bianconera.

A centrocampo Viviani comanderà le operazioni e proverà a smistare quanti più palloni possibili per i suoi compagni del reparto offensivo mentre in difesa il capitano Maietta rientra dall’infortunio e sarà affiancato al centro della retroguardia felsinea da Gastaldello.

Quando e come vedere Juventus-Bologna in streaming

Siamo giunti al momento delle indicazioni su quando e come vedere Juventus-Bologna in streaming. I siti che vi consigliamo, tutti legali e con una buona qualità sia audio che video sono Rtl, Orf, Armenia Tv, Arena Sport del Montenegro, Rsi Sky Deutschland, Czech Tv, Sky Austria. Per chi pretende una qualità maggiore e la telecronaca in italiano resta in piedi l’opzione streaming fornita da Sky con Sky Go e Mediaset Premium con Mediaset Play. Opzione valida solo per chi ha un abbonamento. Per quelli che invece ne sono sprovvisti interessante l’offerta di Nowtv che mette a disposizione, gratis, la propria piattaforma per quattordici giorni.