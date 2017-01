Milan-Cagliari streaming quando e come

Appuntamento alle ore 18.00 di domenica a San Siro: Milan-Cagliari si preannuncia una partita al fulmicotone e tanti tifosi di entrambe le squadre si staranno chiedendo quando e come vedere Milan-Cagliari in streaming. Sono tanti, infatti, i siti che in maniera legale trasmetteranno Milan-Cagliari avendo acquistato i diritti delle gare del campionato di serie A e potendo quindi far vedere la partita senza scadere nella pirateria.

Milan-Cagliari in streaming primo bilancio per le due squadre

Una gara che chiuderà il girone di andata e consentirà di fare un primo bilancio per le due squadre dopo il giro di boa: per tale ragione tutti gli amanti del calcio vogliono conoscere il modo di vedere Milan-Cagliari in streaming. Da un lato la squadra di Montella ha dimostrato di avere uno stile di gioco ben preciso e di poter mettere in difficoltà ogni avversario, e la recente vittoria della Super Coppa Italiana contro la Juventus ne è una dimostrazione più che valida; dall'altro troviamo il Cagliari di Rastelli che, nonostante qualche difficoltà, sta dimostrando di essere una squadra solida e di poter ambire a una salvezza più che tranquilla.

Per la squadra sarda, ovviamente, non si tratterà di una sfida semplice: il Milan ha dimostrato in questa prima parte di campionato di giocare sempre a viso aperto, senza timori reverenziali nei confronti di nessuno e, soprattutto, senza la necessità di fare calcoli sull'avversario. I diavoli rossoneri infatti giocano sempre per vincere e tenteranno di mettere subito alle corde il Cagliari senza dare la possibilità al team di Rastelli di chiudersi in difesa e tentare di strappare il pareggio. Montella dovrà affidarsi a un impianto di gioco collaudato e basato sul possesso palla, ma al contempo dovrà affidarsi a un centrocampo solido che non si lasci perforare in contropiede.

Milan-Cagliari gratis in diretta su streaming

Una sfida a dir poco affascinante: il mondo del calcio è con il fiato sospeso in attesa di conoscere quali siano i siti migliori dove vedere Milan-Cagliari gratis in diretta su siti streaming. Il tecnico Montella sta, partita dopo partita, trovando l'equilibrio giusto: calciatori che sembravano certi di un posto come titolare come Niang e Bacca stanno lentamente lasciando il posto a Bonaventura e Lapadula. Il primo, infatti, è stato scalzato a centrocampo dal redivivo Bertolacci, che dopo l'anno scorso in cui non è riuscito mai a uscire dallo status di oggetto del mistero, già da qualche partita sta dimostrando di avere talento da vendere; costringendo così Jack Bonaventura a giocare più avanzato e facendo accomodare Niang in panchina.

Stesso discorso per Bacca, arrivato al Milan l'anno scorso, considerato come l'unico calciatore di qualità dell'intero scacchiere rossonero e adesso sempre più ai confini del progetto, tenuto in panca da Lapadula che sta dimostrando di mettere il cuore in ogni singolo momento in cui è in campo. In attacco, per adesso, l'unico sicuro di un posto fisso è il silenzioso Suso, arrivato al Milan in punta di piedi e diventato in pochi mesi l'idolo della torcida rossonera a suon di giocate d'alta scuola e gol che sovvertono le regole della fisica.

Milan-Cagliari: siti web per vederla in streaming

Sarà dunque possibile vedere Milan-Cagliari su diversi siti web che trasmetteranno la partita in streaming. Siti del tutto legali che hanno acquistato regolarmente i diritti della Serie A e possono trasmettere le partite senza problemi: Rtl, Arena Sport del Montenegro, Rsi La2, Armenia Tv, Orf, piattaforme che si aggiungono alle più note Sky Go e Mediaset Play, che a differenza delle altre danno la possibilità di ascoltare la telecronaca in italiano. Da tenere in considerazione, per i non abbonati, anche Nowtv che offre gratuitamente per quattordici giorni la sua piattaforma per guardare le partite in streaming.