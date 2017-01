Udinese-Inter streaming. Siti web. Dove e come vedere

Udinese-Inter sarà una partita da consigliare agli appassionati di calcio e non solo ai tifosi. Sia i friulani che i nerazzurri, infatti, dopo un inizio balbettante hanno cambiato letteralmente marcia dopo i cambi in panchina. Con l’arrivo di Del Neri a Udine e di Pioli alla Pinetina, infatti, le due squadre hanno iniziato a macinare punti e prestazioni. Partita quindi da non perdere e la buona notizia è che sarà visibile anche in streaming su alcuni siti web.

Più tardi vi illustreremo dove e come vedere il match che si preannuncia davvero teso ed equilibrato anche se l’Udinese si presenterà in formazione ampiamente rimaneggiata. Un vantaggio forse troppo grande concesso all’Inter, ma di sicuro gli uomini di Del Neri non vorranno scendere in campo per recitare la parte di vittima sacrificale, ma sono pronti a dare battaglia

Udinese-Inter streaming, nerazzurri a caccia dei tre punti

Il lunch match di domenica Udinese-Inter, sarà quindi visibile in streaming e metterà di fronte due squadre che hanno iniziato con il freno a mano tirato prima di sciogliersi nelle ultime gare del 2016. Chi vorrà vedere se la rivelazione bianconera riuscirà a tenere a bada i nerazzurri a caccia dei tre punti non dovrà fare altro che mettere in pratica alcuni piccoli suggerimenti. Delneri dovrà combattere con l’emergenza che non gli consentirà di mettere in campo la formazione titolare migliore.

Thereau rientra da un infortunio e la sua presenza non è sicura e anche se rientrasse comunque non potrebbe certo rendere per quelli che sono i suoi standard tradizionali, mentre Hallfredsson è fermo ai box e con ogni probabilità non riuscirà a scendere in campo. Se si aggiungono le partenze di Badu e Wague, impegnati nella Coppa d’Africa con le rispettive nazionali, il quadro è pronto. Fortunatamente però il tecnico dei friulani potrà contare sul rientro di Widmer, sempre più uomo in più nello scacchiere bianconero.

Udinese-Inter siti web streaming, previsioni favorevoli ai nerazzurri

Stefano Pioli sembra aver trovato la migliore quadratura del cerchio per la sua squadra dopo le turbolenze dei mesi scorsi e sarà possibile vedere a che punto è la rifondazione nerazzurra anche sui siti web in streaming. Anche se le previsioni sono favorevoli ai nerazzurri, infatti, l’Udinese resta un cliente particolarmente scomodo. Intanto sta prendendo forma la nuova Inter di Pioli anche alla luce dei movimenti di questo mercato di riparazione.

Felipe Melo sembra essere destinato a varcare il confine con destinazione Spagna. L’allenatore ha voluto creare un’ossatura solida in grado di permettere un inserimento graduale ai nuovi arrivi così da non mettere pressioni inutili e dannose. Gagliardini, calciatore di prima scelta che si va ad aggiungere a una varietà già molto forbita di calciatori che rispondono al nome di Brozovic, Joao Mario, Banega, Medel, Kondogbia rappresentano garanzie oggettive. Di un’abbondanza che potrebbe risultare difficile da gestire e che invece Pioli proverà a trasformare in un’orchestra sinfonica perfettamente accordata.

Dove e come vedere Udinese-Inter in streaming

E siamo arrivati al momento tanto atteso nel quale vi indichiamo dove e come vedere Udinese-Inter in streaming. I siti stranieri, che noi consigliamo perché hanno acquistato i diritti del campionato italiano di calcio all’estero e garantiscono quindi la piena legalità e una buona qualità sono Armenia Tv, Arena Sport del Montenegro, Sky Deutschland, Czech Tv, Rsi, La2, Rtl, Sky Austria, Orf. Per chi ha un abbonamento e cerca una qualità ancora maggiore ecco la piattaforma streaming di Sky con Sky Go e Premium Play di Mediaset Premium.

Per i non abbonati la soluzione migliore potrebbe essere quella di Nowtv, che si può provare anche gratis per 14 giorni sembra una delle più appetitose. Da non dimenticare, per vedere Udinese-Inter, neppure lo streaming sui siti web dei bookmakers che da poco hanno iniziato a trasmettere alcune partite.