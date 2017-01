Pensioni ultime notizie e novità affermazioni quota 100, quota 41, mini pensioni Gnecchi, Nannicini, Poletti

Ci sono alcuni costanti che ricorrono quando si va a caccia delle ultime notizie pensioni. E passano dai volti, nomi e cognomi. Si tratta degli stessi protagonisti, nel bene e nel male, con successi, passi falsi e decisioni discutibili, delle novità per le pensioni degli ultimi mesi. In pratica il nuovo anno inizia laddove era terminato quello precedente e in prima fila nei ragionamenti sulle pensioni ci sono ancora Marialuisa Gnecchi, deputato del Partito democratico, Tommaso Nannicini, a capo della cabina di regia che ha elaborato il progetto delle novità per le pensioni che si concretizzerà nel corso dell'anno, Giuliano Poletti, guida del dicastero dell'Occupazione ed evidentemente impegnato in prima fila tutte le volte che si parla di pensioni, novità e possibili miglioramenti.

Novità per le pensioni: Gnecchi e i possibili miglioramenti

Già, perché quando si parla di novità per le pensioni avendo tra le mani il testo approvato dalla maggioranza si avverte quella sensazione di metterci mano per migliorarlo. Lo sa bene Marialuisa Gnecchi che con il Comitato ristretto per le pensioni ha già individuato i punti di snodo in cui intervenire senza gravare troppo sui conti dello Stato ma rispondendo alla richiesta di correggere le posizioni più squilibrate, come quella relativa a quota 41. Tra queste rientrano la richiesta di abbassare da 36 a 35 gli anni di contribuzione richiesta per accedere alle mini pensione senza oneri così come quella di ridurre al 60% la quota di invalidità adesso fissata al 74%. Nell'agenda delle invocazioni rientra anche la mancata obbligatorietà dei sei anni di impiego continuativo in attività faticose per smettere anzitempo con la mini pensione senza oneri.

Nannicini e le ultime notizie pensioni

Come premesso, Tommaso Nannicini è per ora fuori dai giochi delle novità per le pensioni, ma gli osservatori delle ultime notizie pensioni fanno notare come si tratta di un temporaneo passo indietro. In buona sostanza, dopo aver ispirato i provvedimenti che caratterizzeranno il sistema previdenziale nei prossimi 12 mesi, è stato cooptato al segretario del Partito democratico per l'elaborazione della piattaforma programmatica in vista di futuri elezioni che si terranno entro poco più di un anno al massimo. E naturalmente si intesserà anche di possibili e nuovi miglioramenti nel quadro delle pensioni, in un'ottica più estesa che include anche l'intera situazione nazionale. Nel frattempo i metodi che ha elaborato prenderanno quota si potrà valutare l'effetto già nel breve periodo.

Sempre centrale sulle novità per le pensioni pensioni: Poletti

E non va certamente sottovalutata la posizione di Giuliano Poletti sulle novità per le pensioni, anche se di recente è finito più di una volta nell'occhio del ciclone. Se dal punto di vista tecnico vanno elaborati i decisivi decreti della Presidenza del consiglio dei ministri a completamento del progetto delle novità per le pensioni, da quello politico c'è una trattativa sulle mini pensioni e i tassi di interesse da allestire con i rappresentanti degli istituti di credito.