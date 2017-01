Udinese-Inter streaming quando e come

Udinese e Inter sono due squadre legate da uno stesso destino per alcuni versi. Entrambe hanno iniziato il campionato tra mille difficoltà. Entrambe hanno deluso le aspettative e ottenuto meno punti di quelli che normalmente avrebbero dovuto mettere in cascina. Eppure da quando sulle rispettive panchine sono arrivati i nuovi allenatori la musica è cambiata. Partita che si potrà seguire anche in streaming. Se avete la pazienza di leggere l’articolo fino in fondo potrete trovare anche i nostri suggerimenti su quando e come vedere i siti streaming gratis.

Del Neri ha rivitalizzato totalmente una squadra che sotto la guida tecnica di Iachini sembrava avere perso il tradizionale mordente che l’ha contraddistinta nelle stagioni scorse. Una scossa che ha avuto come conseguenza quella di guadagnare posizioni in classifica e molta autostima. E si sa che nel calcio l’aspetto psicologico conta almeno quanto quello tecnico e tattico. L’Inter sembrava avviata a condurre un’altra stagione folle, come spesso ha abituato. L’esonero di Mancini in estate, la scelta di un tecnico bravo, ma giovanissimo al quale non è stato dato tempo per incidere come Frank De Boer avevano precipitato i nerazzurri nel limbo della metà classifica.

Una palude dalla quale è difficile fuoriuscire. Poi l’arrivo di Stefano Pioli, che ha chiuso la fase degli esperimenti portando in casa nerazzurra quel sano realismo di cui si sentiva il bisogno, ha avviato la rimonta e adesso l’Inter è a soli cinque punti dalla zona Champions.

Udinese-Inter vedere streaming i friulani a caccia di punti

Quando si inizia a prendere confidenza con le vittorie, poi diventa difficile smettere. È come una droga che crea dipendenza dalla quale è difficile uscire. E l’Udinese, è una metafora, sembra ovviamente non voler uscire proprio dal tunnel di risultati positivi delle ultime settimane prima della sosta. Del Neri vorrà sfruttare al massimo il doppio impegno casalingo contro Inter e Roma e non farà sconti ai nerazzurri in una partita che si potrà gustare anche in streaming e che vedrà quindi i friulani a caccia di punti utili per migliorare una classifica che adesso, sì, sorride.

Se da un lato Del Neri non potrà schierare Badu e Wague, impegnati in Coppa d’Africa con le rispettive nazionali, dall’altro recupera pedine preziose come Thereau, Hallfredsson e Widmer, colonne portanti dell’assetto tattico bianconero. Consueto ballottaggio nel tridente d’attacco tra Matos e De Paul. Il tecnico sceglierà nelle ultime ore chi dei due mandare in campo.

Udinese-Inter quando, nerazzurri all’inseguimento della Champions

Pioli potrà contare su Joao Mario che rientra dalla squalifica, mentre Felipe Melo, con la valigia in mano probabilmente con destinazioni Brasile, dovrà scontare ancora un turno dopo il folle episodio dell’espulsione nei minuti di recupero della gara contro il Sassuolo. In attesa di Gagliardini, in arrivo dall’Atalanta, il tecnico emiliano si affiderà alle gesta di Banega, finito anche lui nel mirino dei miliardari cinesi ma fino a questo momento saldamente ancorato alla Pinetina.

In difesa ancora out Medel, la coppia di centrali sarà formata quindi da Mourillo e Miranda. Solo Allegri ha una media punti superiore a Pioli a dimostrazione dell’ottimo lavoro svolto fin qui dall’ex Lazio.

Quando e come vedere Udinese-Inter in streaming

Ed eccoci giunti finalmente alle informazioni su quando e come vedere Udinese-Inter in streaming. Quelli che consigliamo sono siti web e link per lo streaming gratis live del tutto legali almeno fino a quando i tribunali non si pronunceranno a livello europeo in maniera chiara. Si tratta di siti stranieri che hanno acquistato all’estero i diritti per trasmettere le partite del campionato di calcio di Serie A come Armenia TV, Sky Deutschland, Czech TV, Sky Austria, Arena Sport del Montenegro, Rsi, La2, Rtl, Orf.

Per chi ha un abbonamento e cerca il massimo della qualità audio e video ci sono Sky con Sky Go e Premium Play su Mediaset Premium. er i non abbonati è da tenere in considerazione la soluzione di Nowtv che si può provare anche gratis per 14 giorni.