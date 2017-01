Lazio-Crotone streaming

L’anno nuovo per la Lazio inizia con una vecchia e ancora irrisolta grana. Quella che riguarda Keita Balde, separato in casa dall’inizio di questa stagione e che è partito insieme ai suoi connazionali per difendere i colori del Senegal nella Coppa D’Africa. A nulla sono serviti i tentativi di Simone Inzaghi di rimetterlo al centro del progetto biancoceleste. Il calciatore senegalese continua a rifiutare il rinnovo del contratto che Lotito gli sta sottoponendo da oltre un anno.

Probabile l’interessamento del Milan. Vedremo come andrà a finire. Il Crotone è alla ricerca di punti salvezza e, dopo un periodo di rodaggio, sembra avere acquisito la giusta mentalità per provare a centrare il difficilissimo obiettivo della salvezza. Lazio-Crotone sarà una partita equilibrata e dai contenuti agonistici molto validi che si potranno apprezzare anche in streaming su alcuni siti web, legali e gratuiti, che vi consigliamo per avere anche una buona qualità audio e video.

Lazio-Crotone vedere i biancocelesti in emergenza

Simone Inzaghi, alla riapertura del campionato, dovrà fare i conti con le assenze. Felipe Anderson e Lulic non potranno scendere in campo a causa della squalifica. Se si aggiunge anche l’assenza di Keita per disputare la Coppa d’Africa con la sua nazionale, del tridente offensivo che tanto bene ha fatto fino a questo momento resta solo Immobile. Un rapace realizzatore, ma forse non in grado di sorreggere da solo il peso dell’intero attacco laziale.

Il senegalese sembra essere entrato nelle mire dei cinesi che stanno concludendo le operazioni di acquisto della squadra di Berlusconi. La Lazio per sostituirlo guarda in casa Ajax il talento El Ghazi. Bisognerà quindi vedere come i biancocelesti ovvieranno a questa emergenza. In vantaggio, nelle gerarchie che stanno girando nella mente di Inzaghi, il giovane Lombardi più uno tra Kishna e Luis Alberto, entrambi praticamente all’esordio visto che hanno disputato solo pochissimi minuti nel campionato in corso. Cabina di regia affidata al capitano Biglia.

L’unico ballottaggio è quello che riguarda la difesa con Wallace e Bastos in lotta per l’unica maglia disponibile per affiancare l’olandese De Vrij. Probabile la convocazione del giovane Alessandro Rossi, bomber della Primavera che spera in un possibile esordio all’Olimpico davanti al proprio pubblico.

Lazio-Crotone streaming calabresi pronti alla battaglia

La salvezza del Crotone passa per l’Olimpico. Fare punti contro la Lazio sarebbe una grande iniezione di fiducia per i calabresi che sono pronti alla battaglia. Nicola dal canto suo dovrà fare a meno dello squalificato Cordaz. A difendere i pali della porta crotonese ci sarà Festa. Crotone che si affiderà al consueto 4-4-2 con una coppia d’attacco formata dal tandem ex Sassuolo ex Falcinelli-Trotta con il quale spera di riuscire a bucare la retroguardia laziale.

Sulla sinistra Mesbah, non essendo ubiquo non potrà calcare la fascia perché dovrà farlo con la sua nazionale in Coppa d’Africa. Martella giocherà quindi dal primo minuto. La fascia opposta invece sarà occupata da Rosi. Per lui, romano della Garbatella, classe ’87 e grande tifoso della Roma, sarà un vero e proprio derby.

Come e dove vedere in streaming Lazio-Crotone

Per gustarsi questo match, trasmesso anche in streaming, non bisogna commettere errori nella scelta dei siti web. Come e dove vedere in streaming Lazio-Crotone, in maniera sicura e legale visto che i siti che vi proponiamo hanno acquistato all’estero i diritti del campionato italiano di calcio, lo scoprirete tra poche righe. Sky Deutschland, Sky Austria, Rsi, Orf, sono solo alcuni dei siti che potrebbero trasmettere Lazio-Crotone in streaming garantendo allo stesso tempo la legalità e una buona qualità audio e video.

Per chi ha un abbonamento e vuole una qualità maggiore consigliamo le piattaforme streamingi di Sky e Mediaset Premium, rispettivamente Sky Go e Mediaset Play. Nowtv offre invece gratuitamente la sua piattaforma per un periodo di quattordici giorni