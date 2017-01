L’avventura in Serie A era iniziata bene per il Pescara di Massimo Oddo. Il pareggio in casa per due reti a due contro il Napoli di Sarri che aveva chiuso al secondo posto la stagione precedente aveva illuso tutti. Eppure le condizioni per vestire i panni della rivelazione del torneo sembravano esserci tutte. Sfrontatezza, bel gioco e tanta corsa. Ingredienti indispensabili per una neopromossa che vuole esplodere nel campionato di Serie A.

Poi la lenta discesa, i risultati che non arrivano come le vittorie. Solo una, quella giunta a tavolino contro il Sassuolo. La contestazione e la paura di tornare subito in cadetteria. Per queste ragioni il presidente dei biancocelesti ha pensato di intervenire massicciamente sul mercato acquistando calciatori per giocarsi il tutto per tutto e provare a raggiungere l’agognata salvezza. Pescara-Fiorentina che sarà visibile anche in streaming come spiegheremo più avanti nell’articolo, sarà una partita molto delicata anche per i viola che potrebbero perdere la propria punta di diamante, quel Kalinic tentato dai quarantacinque milioni di euro (dodici a stagione a lui) messi sul piatto dalla Cina. Ma andiamo con ordine

Pescara-Fiorentina streaming i rinforzi abruzzesi

Il presidente Sebastiani ha dimostrato concretamente di voler provare a rimanere nella massima serie. E intende farlo avvalendosi dell’esperienza di calciatori che hanno disputato già molte stagioni di Serie A e sanno come affrontare anche i periodi di crisi più nera. Pescara-Fiorentina, che tifosi ed appassionati di calcio potranno vedere anche in streaming come vi indicheremo tra poco, offrirà l’occasione ai rinforzi abruzzesi di mostrare il loro valore.

Spazio dunque a Stendardo e Bovo che raggiungeranno un altro veterano come Campagnaro a puntellare la retroguardia a fare da guardia a Bizzarri. Davanti Oddo dovrà fare a meno di Bahebeck giovane in prestito dal Paris Saint Germain e di Simone Pepe. Il tecnico quindi si affiderà al giovane romano classe ’93 Gianluca Caprari acquistato dall’Inter a settembre e rimasto in prestito a Pescara. Recuperati Zampano e Brugman. Non ce l’ha fatta invece Gyomber a recuperare dall’infortunio anche se le voci di corridoio dicono che lo slovacco potrebbe rientrare a Roma per fine prestito.

Vedere Pescara-Fiorentina le turbolenze viola

Aria tesa invece in casa viola. Paulo Sousa che quest’anno non sta vivendo una stagione facile per quel che riguarda alcuni fattori che esulano dal calcio giocato, è sempre più lontano dalla culla del rinascimento. I rapporti con la proprietà restano molto tesi e il Natale non ha affatto rasserenato gli animi. Andrea Della Valle, infatti, non ha fattoi mistero di essere alla ricerca di un nuovo allenatore e il suo sguardo è caduto su una persona ben precisa.

Quel Cesare Prandelli, vecchia conoscenza molto amata a Firenze, fresco di dimissioni a Valencia, che potrebbe sostituire il portoghese a giugno. Le turbolenze viola si ripercuotono inevitabilmente sulla squadra incapace fino ad oggi di dare continuità di risultati alla propria stagione. Così facendo si rischia di buttare nel cestino dei rifiuti un’intera stagione che era iniziata con ben altre prospettive. E in questo scenario la mega offerta di quarantacinque milioni di euro (dodici all’anno per il calciatore) proveniente dalla Cina per il bomber Kalinic, uno dei calciatori più rappresentativi della Viola, potrebbe destabilizzare definitivamente tutto l’ambiente. Anche per la Fiorentina è necessario quindi vincere.

Come vedere Pescara-Fiorentina streaming

Sono vari i motivi che possono spingere la vasta platea degli appassionati di calcio a vedere questa sfida. Ed ecco qualche nostro utile suggerimento su come vedere Pescara-Fiorentina in streaming gratuito. Ci sono siti, soprattutto stranieri, che noi consigliamo perché sono legali, avendo acquistato i diritti del campionato italiano di calcio all’estero e offrono anche una buona qualità sia audio sia video.

Si tratta di, Rsi, Armenia TV, Rtl, Orf Sky, Deutschland, La2, Czech TV, Sky Austria, Arena Sport del Montenegro. Chi invece dispone di un abbonamento può utilizzare la piattaforma streaming di Sky (Sky Go) o di Mediasete Premium (Mediaset Play) che garantisce una qualità ancora maggiore e anche la possibilità di ascoltare la telecronaca in italiano. Per chi non ha l’abbonamento interessante l’offerta di Nowtv che offre quattordici giorni di prova della propria piattaforma.