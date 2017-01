Sassuolo-Torino streaming

Sassuolo-Torino sarà una delle ultime chiamate per Eusebio Di Francesco per risalire la china e spezzare finalmente il sortilegio che sembra avere inghiottito la sua creatura. Che in qualche mese è passata da squadra modello, rivelazione dello scorso campionato chiuso addirittura con la conquista della prima storica qualificazione all’Europa League, nel brutto anatroccolo capace di aggiungere sconfitte si sconfitte, di essere eliminato subito ai gironi della competizione continentale e di arrivare all’impegno con tre sconfitte consecutive sul groppone.

Se non può essere definita crisi questa… I neroverdi hanno ben undici punti in meno della squadra allenata da Sinisa Mihajlovic. Parziale giustificazione per gli emiliani è rappresentata dalla sfortuna. È dall’inizio della stagione, infatti, che il tecnico abruzzese non può contare su tutti gli effettivi. La squadra è stata falcidiata dagli infortuni l’emergenza continua anche nel match contro il Torino che sarà possibile vedere, per la gioia dei tifosi e di chi non dispone di un abbonamento, in streaming, in maniera del tutto legale.

Vedere Sassuolo-Torino neroverdi in emergenza

Si diceva emergenza, parola mai più adatta per descrivere i primi quattro mesi di campionato del Sassuolo. Neroverdi in emergenza quindi. Di Francesco, oltre ai vari Magnanelli (il capitano che tornerà in campo addirittura il prossimo anno dopo la rottura del crociato), Biondini, Politano, Cannavaro, Duncan, Gazzola e Berardi, praticamente mai avuto a disposizione quest’anno, mancheranno per squalifica i due centrocampisti scuola Roma, Mazzitelli e Pellegrini.

Un bel nodo da sciogliere, forse impossibile, ma il Sassuolo non può permettersi altri passi falsi senza rischiare di mettere a repentaglio anche la conquista di una salvezza tranquilla, ormai l’obiettivo minimo stagionale. Il tecnico si affiderà nuovamente all’estro di Defrel, già sei gol quest’anno e al centro di voci di mercato che lo accostano sempre di più alla Roma affiancato da Federico Ricci e Ragusa. Vedere Sassuolo-Torino in streaming sarà possibile su alcuni siti che vi segnaleremo tra poco. Grande attesa per l’esordio di Aquilani che potrebbe risolvere qualche problema a centrocampo.

Sassuolo-Torino, live gratis previsioni equilibrate

I granata devono vincere per non dilapidare quanto di buono fatto vedere nell’inizio di stagione esaltante. Mihajlovic per portare a termine questa missione si affiderà ai suoi soldati migliori. Belotti, già tredici gol e in lotta per vincere lo scettro di capocannoniere, sostenuto al centro dell’attacco da Iago Falque e Ljajic. Dovrebbe partire dalla panchina invece il neoacquisto Iturbe che ha bisogno di un po’ di tempo per integrarsi negli schemi del tecnico serbo.

Sassuolo-Torino sarà un match senza un favorito della vigilia. Le previsioni sono infatti equilibrate anche se, è ovvio, la situazione più nera che verde degli uomini di Di Francesco fa pendere l’ago della bilancia leggermente dalla parte granata. L’unico problema per Mihajlovic potrebbe essere l’assenza di Castan reduce dall’influenza e non ancora al meglio delle sue condizioni fisiche. Pronto a sostituirlo Moretti.

Come e dove vedere Sassuolo-Torino in streaming

Il match sarà trasmesso anche in streaming anche se bisogna fare attenzione alla scelta dei siti web migliori e che non espongono a rischi legali. Seguite i nostri consigli su come e dove vedere in streaming Sassuolo Torino in maniera sicura e legale. I siti che vi proponiamo hanno acquistato infatti all’estero i diritti del campionato italiano di calcio, lo scoprirete tra poche righe.

Armenia TV, Sky Deutschland, Czech TV, Sky Austria, Arena Sport del Montenegro, Rsi, La2, Rtl, Orf, sono solo alcuni dei siti che potrebbero trasmettere Sassuolo-Torino in streaming. Le piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium, rispettivamente Sky Go e Mediaset Play sono le migliori per chi ha un abbonamento. Mentre Nowtv offre invece gratuitamente la sua piattaforma per un periodo di quattordici giorni. L’ideale invece per chi l’abbonamento non ce l’ha.