Pensioni ultime notizie e novità affermazioni quota 100, quota 41, mini pensioni Casaleggio, Renzi, Berlusconi

Al massimo le elezioni politiche si svolgeranno tra poco più di un anno, ma c'è chi non esclude che la chiamata al voto possa arrivare molto prima, in primavera o in autunno, ad esempio. In ogni caso, le elezioni sono sempre un appuntamento campale in cui tutto viene rimesso in gioco. Anche e soprattutto le novità per le pensioni, da sempre una delle carte vincenti da giocare per guadagnare consenso. Ed evidentemente sarà così anche questa volta, come emerge dal combinato esame delle ultime notizie pensioni e delle affermazioni più recenti dei leader dei principali schieramenti politici. In ogni caso siamo ancora alle battute iniziali ed è evidente come la situazione sia destinata sia destinata ad accendersi settimana dopo settimana, soprattutto quando il periodo delle urne diventa più chiaro.

Novità per le pensioni: la strategia di Casaleggio

Le pensioni e le possibili novità da introdurre sono da sempre nel programma del Movimento 5 Stelle e un ruolo sempre più centrale viene adesso ricoperto da Davide Casaleggio. Si sa anche che uno dei perni centrali della proposta programmatica è l'introduzione dell'assegno universale. Ma le ultime notizie non possono che passare da una eventuale passaggio alle urne. Ebbene, rispetto alle posizioni più recenti sembra che la pista del voto si sia raffreddata. Da una parte ci sono le fragilità e le incertezze che sta dimostrando il Movimento 5 Stelle nella guida della Capitale, dall'altra ci sono le sfide elettorali di primavera che rappresentano un importante banco di prova da affrontare. Di conseguenza le loro prospettive sulle novità per le pensioni possono attendere ancora un po'.

Renzi e le incerte ultime notizie pensioni

Maggiori incertezze attraversano il Partito democratico, su cui non c'è convergenza di vedute in merito al momento più opportuno per andare a votare. In qualche modo anche su questo versante si registra la stessa spaccatura che da sempre caratterizza il confronto sulle novità per le pensioni. Il passaggio chiave è quello della definizione della nuova legge elettorale, rispetto a cui si registra l'attivismo di Matteo Renzi nel cercare di chiudere questa partita, ma ricordando sempre che il 24 gennaio l'Alta Corte si esprimerà sull'Italicum. Se le ultime novità pensioni dovessero passare dal Partito democratico allora i tempi sono destinati a rimanere incerti perché continua a mancare una posizione condivisa tra le parti. Tuttavia, il passaggio chiave rimangono le nuove regole del gioco e dunque le elezioni.

Elezioni e pensioni: la strategia di Berlusconi

Naturalmente c'è anche Forza Italia che sta seguendo con attenzione l'evolversi della situazione e anche in questo caso sembra che abbia deciso di alzare il piede dall'acceleratore della richiesta di elezioni. Ci sono anche ragioni legate alle strategie personali del suo leader Silvio Berlusconi, prima ancora che l'elaborazione di un preciso progetto sulle novità per le pensioni. Il cavaliere sta infatti attendendo la decisione della della Corte europea di Strasburgo sulla sua candidabilità prima del 2019 ovvero prima del termine degli effetti della condanna per frode fiscale che lo relega fuori dalle cariche pubblici.