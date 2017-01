Pensioni ultime notizie quota 100, mini pensioni, quota 41 il quadro si delinea sempre di più

Sembra delinearsi sempre più il quadro della situazione politica attuale con tutte le conseguenze che potrebbero derivarne per le novità per le pensioni, dalle vicende politiche interne, ormai in via di definizione ufficiale con le ultime nomine che si attendevano di sottosegretari e viceministri, a quelle europee. Tra le ultime notizie, i miglioramenti per le novità per le pensioni che si attendevano con il decreto omnibus ma che sono al momento saltate, anche se ulteriori speranze di revisione delle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 potrebbero aprirsi in vista dell’arrivo dello stesso decreto in Aula, dove dovrebbe essere rivisto, tra gennaio e febbraio, per essere ampliato anche con misure non urgenti, come quelle al momento definite, anche se, secondo quanto anticipano le ultime notizie, anche in questo caso potrebbe arrivare la fiducia e quindi potrebbero ulteriormente saltare, come già accaduto a Palazzo Madama con il nuovo testo, i miglioramenti attesi per le novità per pensioni

Prossimi passaggi importanti per le novità per le pensioni con Dl Sviluppo e Dpcm

Con l’avvio del nuovo anno e le nuove nomine anche al Dicastero dello Sviluppo Economico, ci si appresta a riprendere le discussioni sul Dl Sviluppo e con esso la norma che permetterebbe a tutti i lavoratori iscritti ai fondi di andare in pensione prima nel caso in cui fossero rimasti senza occupazione da lungo tempo, riscattando quando versato nel proprio fondo prima del raggiungimento della normale età pensionabile. E la ripresa delle discussioni in tal senso, particolarmente orientate anche sulle novità per le pensioni verrebbe certamente sostenuta dalla nomina allo Sviluppo economico di una ex sindacalista che certamente rilancerà sulle novità per le pensioni per una revisione delle attuali norme pensionistiche. Più del Dl Sviluppo, particolare attenzione è puntata soprattutto sull’arrivo dei Dpcm che entro il primo marzo 2017 dovrebbero ufficializzare regole di funzionamento e tempi certi di entrata in vigore delle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41. I Dpcm attesi riguardano, come confermano le ultime notizie, gli accordi con l’associazione degli istituti di credito per la definizione delle entità dei tassi di interesse sulla mini pensione volontaria; condizioni per le polizze assicurative; e criteri per stabilire eventuali priorità per l’accesso a mini pensione senza oneri e quota 41, in modo da non creare eventuali problemi e difficoltà nel caso in cui le domande dovessero essere superiori al budget stanziamo per le stesse mini pensioni e quota 41.

Nomine al Dicastero dell’Occupazione e conseguenze per le novità per le pensioni

Saltata, invece, la nomina del vice responsabile al Dicastero Occupazione che tanto si attendeva, potrebbero esserci conseguenze negative per le novità per le pensioni di un secondo passaggio. Era stato, infatti, proprio lui ad annunciare mesi fa che in un momento di lavoro successivo, cioè in un secondo passaggio, ci si sarebbe concentrati su novità per le pensioni decisamente più importanti delle attuali mini pensioni e quota 41, limitate e con troppi paletti, ripartendo da modifiche del sistema delle aspettative di vita, importante per una profonda revisione delle attuali norme pensionistiche che avrebbe permesso di andare anche oltre le tanto richieste novità per le pensioni di quota 100 e quota 41 per tutti. Ora però questo secondo passaggio sarebbe a forte rischio.

Elezioni nel lungo termine e quindi nulla per pensioni al momento

Tra le situazioni che si stanno delineando sempre più anche quella relativa alle elezioni: stando, infatti, alle ultime notizie, è possibile che ormai si arrivi a fine legislatura per le elezioni e questo significherebbe rimandare ancora le novità per le pensioni importante. Un voto anticipato, infatti, secondo molti, sarebbe stata l’occasione ideale di rilancio delle novità per le pensioni da parte di tutti gli schieramenti politici, il problema è che, come riportano le ultime notizie, proprio all’interno di questi stessi schieramenti regna il totale caos, situazione che non li prepara certo al meglio per affrontare elezioni, e che lo stesso presidente della Repubblica avrebbe più volte espresso appoggio al nuovo esecutivo, quasi invitando a terminare la legislatura. Si tratta di situazioni che allontanano la prospettiva di andare al voto subito. E in tal senso, si attende con curiosità la sentenza della Consulta del prossimo 24 gennaio sul sistema di voto. In questi contesti interni, si inseriscono, poi, anche le ultime notizie provenienti dalla Comunità che, alla luce dell’andamento delle vicende italiane, potrebbe anche commissariarci esattamente come già accaduto in Grecia con il via alla Troika e questo bloccherebbe certamente ogni nuova possibilità di intervento con novità per le pensioni.