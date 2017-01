Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 a gennaio e febbraio

Le basi del progetto delle novità per le pensioni sono state gettate e nel corso dei prossimi mesi si conosceranno progressivamente tutti gli effetti. Ma un punto finale non è stato ancora scritto considerando che alcune questioni sono rimaste ancora in sospeso così come diverse circostanze potrebbero aprire scenari inediti sulle pensioni. Emerge comunque dalle ultime notizie pensioni come la maggioranza abbia deciso di allentare la morsa sulle pensioni, quasi limitandosi alla normale gestione amministrativa. Non c'è un nuovo progetto di rilancio o almeno di correzione delle parti più discusse e poco convincenti e solo un evento esterno, come appunto nuove elezioni in primavera, sarebbero in grado di assicurare una spinta al dibattito e alla proposizione di nuove soluzioni che sta adesso mancando.

Novità per le pensioni tra decreto omnibus e nuove elezioni

Il decreto omnibus approvato dalla maggioranza non è andato al di là dei pochi provvedimenti annunciato come il pagamento delle pensioni il primo giorno di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile, tranne che per questo mese di gennaio in cui gli assegni sono stati staccati il secondo giorno bancabile. Dal prossimo anno, poi, i pagamenti saranno effettuati il secondo giorno bancabile di ciascun mese. Adesso la palla passa al parlamento che cercherà di capire se ci sono margini e soprattutto se c'è una volontà condivisa al cambiamento della parte relativa alle novità per le pensioni. La scossa, come premesso, può però arrivare solo nel caso di nuove elezioni che al più tardi arriveranno tra circa un anno. L'ipotesi di chiamare i cittadini alle urne già nel corso dell'anno, in primavera o in autunno, sembra che sia sia raffreddata.

Ultime notizie pensioni: c'è l'Alta Corte

Anche se non è in calendario alcun pronunciamento diretto sulle novità per le pensioni, ci sono due importanti decisioni in questo mese che avranno ripercussioni indirette. La prima è quella relativa alle norme sul lavoro ovvero al giudizio di ammissibilità del voto popolare proposto dalla Confederazione generale italiana del lavoro. Si tratta di un passaggio chiave proprio perché occupazione e pensioni sono strettamente legati. Il secondo giudizio è quello relativo alla legge elettorale, passaggio preliminare prima di andare alle urne. E come spiegato, sono proprio le elezioni ad avere la capacità di rimettere tutto in gioco perché le pensioni continuano a essere una delle questioni a cui tutte le forze politiche dedicano sempre un ampio spazio nelle politiche programmatiche.

Verso la definizione delle mini pensioni

C'è poi una questione importante sulle novità per le pensioni che va chiusa una volta per tutte. Si tratta di quella delle mini pensioni. Sono almeno tre i temi aperti. Il primo è quello del tasso di interesse ufficiale applicato dagli istituti di credito con cui va raggiunta una intesa. Il secondo è quello della chiarezza sull'ordine di priorità dei requisiti per l'accesso alle stesse mini pensioni. Il terzo è la configurazione dei moduli da compilare e presentare.