Rinnovo contratti pubblico, forze dell'ordine, docenti, statali e aumento stipendi: novità questa settimana

AGGIORNAMENTO: Come ogni anno l'approvazione del Milleproroghe apporta novità rilevanti alla Legge di Bilancio. Per quel che riguarda il rinnovo dei contratti del pubblico impiego, ad esempio, segnaliamo la proroga per le graduatorie dei concorsi banditi dalla Polizia penitenziaria e pubblicate anteriormente al 1° gennaio 2012 e quella prevista per i contratti di lavoro a tempo determinato e quelli di collaborazione coordinata e continuativa. Le province potranno prorogarle fino al 31 dicembre 2017.

La prossima è la settimana in cui tornano di nuovo al centro dell'attenzione le questioni legate al rinnovo del contratto degli statali nel contesto della riforma della pubblica amministrazione. Si riparte dall'intesa raggiunta tra maggioranza e forze sociali sull'aumento di 85 euro lordi medi al mese. Ma si tratta appunto della base di un confronto che adesso entra nel vivo delle questioni tecniche e procedurali.

Bonus 80 euro forze dell'ordine

A ricevere il bonus di 80 euro per le forze dell'ordine sono per gli appartenenti a Polizia di Stato; Carabinieri; Guardia di Finanza; Corpo Forestale; Polizia penitenziaria; Vigili del Fuoco; Aeronautica Militare; Esercito Italiano; Marina Militare; Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana; Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana; Corpo Militare dell'Esercito Italiano del Sovrano Militare Ordine di Malta; Capitanerie di Porto. C'è comunque un po' di amaro in bocca considerando che la misura non è strutturale ovvero è in vigore solo per questo 2016. Per il resto, ricalca in tutto e per tutto quanto già previsto nel 2016: la somma è da intendersi netta al mese e non concorre alla formazione del reddito e ai fini delle pensione.

Novità approvate con il Milleproroghe

Sono comunque tante le novità che hanno trovato spazio con il decreto Milleproroghe approvato dalla maggioranza sul finire dell'anno. Come da tradizione questo si è rivelato uno strumento centrale per la risoluzione di alcune questioni chiave relative alla pubblica amministrazione. Tra i punti approvati segnaliamo: