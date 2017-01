Calendario 2017 Feste ed Eventi più importanti nuovo anno. Ponti, Vacanze Scuola, Lavoro. Carnevale, 25 Aprile, 1 Maggio

A ogni inizio d’anno, dopo aver degnamente esaurito il carico di festeggiamenti, brindisi e i vari riti d’obbligo della notte di San Silvestro, la mente inizia a pensare al calendario. Alle feste e agli Eventi più importanti del nuovo anno. E inizia a segnare con il pennarello rosso per prima cosa, quando arrivano i ponti, le vacanze della scuola e quando programmare quelle del lavoro. Un esercizio che accomuna i lavoratori e gli studenti di tutta Italia e non solo. Ovviamente la speranza è di poter segnare quante più date possibile. Non come il Natale e il Capodanno appena trascorsi che sono caduti di sabato e domenica, non regalando ai lavoratori giorni di festa in più.

Feste importanti calendario 2017, ponte Epifania, Pasqua, 25 aprile

Partiamo subito con una buona notizia: Tra le feste importanti del calendario 2017 il ponte dell’Epifania. Subito un’ottima occasione per trascorrere tre giorni di relax, una vera manna dal cielo dopo un Natale e un Capodanno senza festività complementari. Un ponte che potreste trascorrere a Roma, più precisamente a Piazza Navona che si riempirà di bancarelle che venderanno caramelle e dolciumi di tutti i tipi. Anche Milano offre una due manifestazioni molto interessanti: il Motoraduno benefico e il Corteo dei Re Magi che da via Torino arriverà fino alla Basilica di Sant’Eustorgio. Dopo l’Epifania, bisognerà aspettare la fine di febbraio per un’altra festa: il martedì grasso di Carnevale, infatti, pur non essendo un giorno festivo, capiterà martedì 28 febbraio e i più fortunati potrebbero beneficiarne godendo di un ponte che potrebbe cominciare addirittura da venerdì 24. Le mete più ambite nei giorni di Carnevale sono sicuramente Viareggio e Cento, ma nella realtà tutte le grandi città di Italia offrono spettacoli interessanti. Si passerà poi direttamente alla Pasqua, che cadrà di domenica 16 aprile. Quindi considerando il periodo compreso da Giovedì Santo a Pasquetta, è possibile iniziare a sognare a un periodo di festa che andrebbe dal 13 al 17 aprile. La Pasqua, solitamente, si trascorre lontano dalla famiglia, quindi la tradizioni del Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi potrebbe avere un’altra parentesi niente male. Si potrebbe infatti programmare anche un bel viaggio per onorare al meglio questo periodo di vacanza. Neanche il tempo di riprendersi dal volo in aereo o del viaggio in auto o in treno che dopo una settimana arriverà un altro bel ponte lungo: quello del venticinque aprile, che cadrà la settimana successiva. La festa della Liberazione, infatti, nel 2017 arriva di martedì e formerà un bel ponte lungo che fissa i suoi piloni nel venerdì precedente, il 21 aprile. In realtà i più tattici potrebbero prendere un paio di giorni di ferie e far coincidere le feste di Pasqua con quelle del 25 aprile totalizzando quasi un record di due settimane di festa, periodo perfetto per un bel viaggetto primaverile.

Ponti calendario 2017, Primo maggio, Festa della Repubblica

Si continua a ritmo lento anche subito dopo. Tra i ponti e vacanze del calendario 2017 è giusto segnalare quello del Primo maggio, la festa dei lavoratori, cadrà di lunedì, dando l’opportunità di allungare il weekend di un giorno. Stessa storia per la Festa della Repubblica del 2 giugno che giungendo al venerdì, formerà un altro ponte lungo. Il Ferragosto, invece sarà di martedì, e si presterà ugualmente ad ottimi incastri per allungare le vostre vacanze estive. Il primo novembre, festa di Tutti i Santi, invece, sarà un mercoledì, un giorno difficile per pensare a un ponte lungo, ma niente paura: perché l’8 dicembre, il giorno dell’Immacolata vi restituirà il sorriso visto che arriva di venerdì: si consiglia di passare questa festa o a Bolzano o in Sicilia, luoghi nei quali saranno organizzate anche le feste più divertenti in onore dell’Immacolata. Infine, se nel 2016 Natale e Capodanno non ci hanno regalato grosse soddisfazioni, questa volta il 24 e il 25 saranno di domenica e lunedì, mentre Santo Stefano martedì. Rispetto al Natale appena trascorso saranno ben due i giorni in più di vacanza e, conseguentemente, anche il primo gennaio 2018 cadrà di lunedì, assicurando così un giorno di vacanza in più.

Cerchi un'offerta per il traghetto o il volo per la Sardegna per Settembre 2016?. Scopri in questo articolo le migliori offerte, le occasioni, per partire verso la Sadegna. Voli e traghetti low cost, il miglior momento per acquistare e i siti web più economici.