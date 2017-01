Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41 gli sprechi e le truffe aumentano a dismisura

Sprechi e truffe aumentano sempre più, piuttosto che diminuire, sottraendo sempre più risorse alla possibilità di attuare importanti novità per le pensioni, che sarebbero davvero importanti per i cittadini italiani. Il grande problema è che insieme alle spese sicuramente elevate e mal gestite a livello di comuni, apparati statali, e i benefici a vantaggio dei funzionari, e degli enti locali, vi sono anche quelli dei cittadini che fanno i furbi. Stando alle ultime notizie, infatti, non solo si spendono milioni per le erogazioni delle cosiddette pensioni più elevate degli alti esponenti istituzionali, ma sprechi milionari si registrano da Nord a Sud a causa di truffe da parte degli stessi cittadini, a partire da chi, ricorrendo alla legge 104, chiede falsi certificati per farsi attestare disabilità e inabilità che, praticamente, si traducono in una serie di benefici e vantaggi sia economici che fiscali, per arrivare ai lavoratori del settore sanitario di Roma.

Secondo le ultime notizie, la Capitale registra la più alta percentuale dei cosiddetti prescritti, lavoratori del Servizio sanitario pubblico, esonerati da turni, guardie e contatti con i malati, cui si aggiungono permessi, o assenze per patologie o congedi parentali. Si tratta di lavoratori che, nonostante le proteste e le polemiche da parte di chi è impegnato in prima linea nella cura dei malati, percepiscono comunque buoni stipendi e il risultato, ad oggi, è che il costo a carico del Servizio sanitario del Lazio è di oltre 250 milioni di euro, un ingente impiego di risorse che ha bloccato il turnover imposto dal Piano di rientro dal deficit sanitario. A questa situazione che chiaramente mette in evidenza come i soldi pubblici ci siano ma vengano male impiegati, si aggiungono casi di truffe come quello dei 270 netturbini di Palermo che hanno esibito un certificato medico che vieta loro di spazzare le strade; quello di Firenze, dove il 40% dei vigili urbani passa più tempo in ufficio che in strada; quello della regione Calabria, dove oltre la metà del personale sanitario riesce ad ottenere un impiego di uffici e il 50% dei dipendenti della protezione civile lavora al centralino; quello di Pescara, dove 50 infermieri e operatori socio-sanitari svolgono mansioni solo amministrative.

Quello che più colpisce, tendenza che secondo le ultime notizie è diffusa in tutta Italia ma soprattutto al Sud, è l’abbondanza di falsi certificati di invalidità ma anche di congedi che permettono ad una alta percentuale di cittadini di usufruire di benefici che in realtà non dovrebbero essere concessi e che portano solo ad uno spreco di soldi importanti che potrebbero essere impiegati per l’attuazione di provvedimenti decisamente più importanti, a partire proprio da quelle novità per le pensioni tanto richieste ma ancora rimaste nell’angolo, nonostante le ultime notizie delle novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 inserite nel nuovo testo unico.

E si tratta di un ingente spreco che si affianca al problema della mancata revisione reale e profonda della spesa pubblica, che sembra praticamente bloccata e che, quando fatta, risulta comunque errata, tanto sui tagli non attuati realmente, quanto sul controllo sbagliato delle truffe per le pensioni. Del resto, basterebbe solo tagliare gli sprechi e ridurre le spese pubbliche, nella maggior parte dei casi superflui, comprese le stesse ricche pensioni degli alti esponenti istituzionali, per riuscire a recuperare quelle risorse economiche necessarie per l’attuazione di importanti novità per le pensioni come la quota 100. Si tratta di una novità che è stata ancora rimandata perché troppo costosa. Secondo le stime, confermate anche dalle ultime notizie, per la novità per le pensioni di quota 100 servirebbe una cifra compresa tra i 7 e i 10 miliardi di euro, ma si tratta di soldi che si potrebbero risparmiare se solo si attuasse una reale revisione della spesa pubblica.