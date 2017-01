Bonus 80 euro 2017: come funziona e per chi. E chi lo deve restituire e quando

Anche il 2017 sarà nel segno del bonus di 80 euro al mese per i lavoratori dipendenti e assimilati, sia nel pubblico sia nel privato. Lo riceveranno coloro che hanno un reddito fra gli 8.145 e i 24.000 euro. Da quest'ultima cifra a 26.000 euro il bonus sarà progressivamente inferiore fino all'azzeramento. Complessivamente sono coinvolti circa 10 milioni di beneficiari. La somma è netta e non concorre alla formazione del reddito ai fini Irpef e pensionistici. E poi, dettaglio non di poco conto, non è incompatibile con il futuro aumento degli stipendi degli statali, pari in media a 85 euro al mese.

A chi spetta il bonus 80 euro nel 2017?

Occorre fare una distinzione di base per individuare i destinatari del bonus di 80 euro. Da una parte c'è chi lo riceve in via strutturale, dall'altra chi lo percepisce solo per i prossimi 12 mesi. Dal 2018 si vedrà. Dei primi fanno parte coloro che percepiscono redditi di lavoro dipendente e assimilati ovvero compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative, indennità percepite a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità, somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale, redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, remunerazioni dei sacerdoti, prestazioni pensionistiche, compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative.

Il bonus di 80 euro sarà invece temporaneo ovvero non strutturale per Polizia di Stato; Carabinieri; Guardia di Finanza; Corpo Forestale; Polizia penitenziaria; Vigili del Fuoco; Aeronautica Militare; Esercito Italiano; Marina Militare; Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana; Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana; Corpo Militare dell'Esercito Italiano del Sovrano Militare Ordine di Malta; Capitanerie di Porto. L'ultima legge di Bilancio ha infatti prorogato l'aumento in busta paga ma solo per un altro anno e non ne ha previsto la strutturalità al pari degli altri lavoratori pubblici e privati.

Bonus 80 euro: a chi non spetta e chi lo deve restituire

Anche per questo 2017 sono fuori dalla partita del bonus di 80 euro i lavoratori autonomi ovvero titolari di redditi prodotti da titolari di partita Iva in forma autonoma o d'impresa e i cosiddetti incapienti ovvero coloro che hanno un'imposta lorda, calcolata sui redditi da lavoro dipendente, inferiore o uguale alle detrazioni determinate per il medesimo reddito, pari a 8.000 euro. Allo stesso modo sono esclusi i pensionati. Ed essendo il tetto di reddito da non superare pari a 24.000 euro con un décalage fino a 26.000 euro, dovranno restituire il bonus i lavoratori dipendenti che, titolari di partita Iva a regime ordinario, superano questa soglia proprio sommando i redditi da attività autonoma. Naturalmente dovranno farlo nella successiva dichiarazione dei redditi sono nel caso in cui lo hanno indebitamente percepito e non dichiarato preventivamente.