Iscrizioni scuola 2017-2018: quando e come fare iscrizioni primarie e secondarie sito Miur. Istruzioni passo dopo passo

Terminate le vacanze natalizie, per le famiglie italiane è già tempo di riprendere confidenza con le scadenze che la routine quotidiana presenta. Nonostante molte scuole siano rimaste chiuse a causa dell’emergenza freddo che ha colpito il Belpaese per riaprire i battenti solo in questi giorni, il treno delle iscrizioni a scuola per l’anno 2017-2018, obbligatoria per le prime classi di ogni ordine scolastico che si tratta di scuola primaria, media e superiore, è partito senza alcun ritardo.

L’iter anche quest’anno potrà essere svolto solo attraverso procedure online anche se per la scuola dell’infanzia, e per le paritarie, è prevista un’esenzione. Resta in vigore il più tradizionale sistema cartaceo. Le iscrizioni agli anni successivi verranno predisposte dalle segreterie scolastiche, al di fuori dei casi in cui i genitori volessero trasferire di scuola i propri figli. Per completare senza intoppi l’iter bisogna conoscere quando e come fare le iscrizioni alle scuole primarie e secondarie, inoltre ci si può avvalere delle istruzioni passo dopo passo, attraverso un video tutorial esplicativo e le solite Faq che si possono trovare facilmente nel sito del Miur.

Iscrizioni scuola quando e come fare iscrizioni

Per quanto riguarda il prossimo anno la procedura online per le iscrizioni a scuola sarà obbligatoria per quel che riguarda le scuole statali, solo facoltativa per gli istituti privati o paritari. I genitori avranno poco meno di un mese per portare a termine l’iter per l’iscrizione alle prime classi di ogni ordine scolastico. Sciolto anche il dubbio che riguardava come e quando fare le iscrizioni per le famiglie che risiedono nei territori del centro Italia recentemente martoriati dal terremoto.

Il periodo di tempo entro il quale iscrivere i propri figli all’anno scolastico 2017/2018 resta lo stesso, dalle otto del mattino del sedici gennaio fino alle venti di lunedì sei febbraio, ma queste famiglie potranno contare su azioni di supporto concreto per svolgere la procedura on line insieme alle scuole e a specifiche indicazioni che saranno presto annunciate con l’invio di una circolare. La domanda potrà essere compilata, senza alcuna fretta quindi, per tutto il periodo fissato dal Miur perché non sono previste precedenze a chi invia la propria iscrizione prima. Nessuna forma di priorità, dunque. Basterà compilare bene il form online o cartaceo per stare tranquilli.

Sito Miur per fare iscrizione e istruzioni passo dopo passo

Innanzitutto è necessario conoscere il sito del Miur (clicca qui per andare direttamente alla sezione) sul quale collegarsi per fare l’iscrizione e ricevere le istruzioni necessarie per guidarvi nel percorso passo dopo passo. Niente di particolarmente complesso per carità, ma il Ministero ha preparato anche un video tutorial, una sorta di guida facile e comprensibile per quelli che non hanno dimestichezza con il web e le procedure online.

Sul portale del Ministero sono consultabili anche alcune Faq, cioè le domande ricorrenti alle quali vengono opposte risposte chiare e comprensibili. Infine è stata attivata anche una linea per l’assistenza telefonica. Per rendere ancora più semplice il lavoro alle famiglie e garantire il successo dell’operazione e l’iscrizione dei figli, il sistema avviserà in tempo reale, attraverso posta elettronica circa l’avvenuta registrazione oppure anche nel caso di eventuali variazioni di stato della domanda. Primo passo per procedere all’iscrizione sarà quello di individuare la scuola.

Anche su quest’aspetto il Miur non si è fatto cogliere impreparato allestendo per le famiglie e gli studenti il portale “Scuola in Chiaro” che raccoglie i profili di tutti gli istituti e fornisce informazioni che vanno dall’organizzazione del curricolo, a quella delle attività didattiche, agli esiti degli studenti e ai risultati a distanza.