Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 100, quota 41 una prima svolta mercoledì 11 Gennaio

I prossimi giorni di questo mese di gennaio 2017 potrebbero rappresentare i primi nuovi passi importanti per le novità per le pensioni. Le ultime notizie confermano, infatti, importanti appuntamenti che potrebbero avere importante impatto sulle novità per le pensioni. Si parte dai due pronunciamenti della Consulta, uno relativo alla nuova consultazione popolare proposta dalle forze sociali sulla nuova norma sull’occupazione del precedente esecutivo e uno relativo al sistema di voto, sentenze che potrebbero influenzare la stessa tenuta dell’esecutivo e che potrebbero anche portare ad elezioni anticipate subito.

Primo passo verso ulteriori novità per le pensioni possibile mercoledì 11 gennaio

Il primo importante appuntamento atteso è quello in programma mercoledì prossimo 11 gennaio, quando l’Alta Cortesi pronuncerà sulla richiesta delle forze sociali di una nuova consultazione popolare sulla norma occupazione approvata dallo scorso esecutivo, e si tratta di un appuntamento importante, perché se dovesse arrivare un sì dall’Alta Corte e quindi si procedesse alla nuova consultazione popolare difficile, sarebbe decisamente difficile anticipare le elezioni nello stesso anno, il che significherebbe non dare alcuna nuova spinta alle novità per le pensioni che, come confermano le ultime notizie, vedrebbero in elezioni anticipate l’occasione ideale per un loro stesso rilancio. L’unica cosa che si potrebbe fare per le pensioni sarebbe quella di concludere nei tempi stabiliti le trattative per gli accordi con l’associazione degli istituti di credito e quella delle polizze assicurative per il via ufficiale a mini pensione e quota 41.

Se, inoltre, l’Alta Corte dovesse dare parere positivo alla consultazione sulla norma occupazione, significherebbe sottolineare l’ennesimo errore da parte dell’ex esecutivo, il che non sarebbe decisamente un punto a favore dell’ex premier nel caso di elezioni anticipate che, a quel punto, sarebbe meglio rimandare, se l’obiettivo è quello di riprendersi come candidato per essere eletto dal popolo a premier. In questo caso, lo stesso ex premier sarebbe il primo a rimettersi a lavoro, e certamente in maniera decisamente più profonda e impegnata, sulle stesse novità per le pensioni che dovranno chiaramente andare oltre le attuali novità per le pensioni di mini pensione e quota 41.

Ulteriori novità per le pensioni dopo nuovo pronunciamento Alta Corte 24 gennaio

Dopo il pronunciamento dell’Alta Corte dell’11 gennaio, è attesa per il prossimo 24 gennaio un’altra sentenza dell’Alta Corte sul sistema di voto e potrebbe essere l’appuntamento che potrebbe permettere di andare subito al voto ma, con particolare riferimento alle novità per le pensioni, potrebbe anche bloccare l’iter dei provvedimenti da inserire nei Dpcm per la definizione delle regole ufficiali di funzionamento di mini pensione e quota 41. Anticipare, tuttavia, le elezioni subito sembra al momento un’ipotesi difficile soprattutto alla luce delle ultime notizie sugli scontri e le tensioni interne agli stessi schieramenti politici. Stando, infatti, alle ultime notizie, tutte le forze politiche non sarebbero al momento organizzate per andare alle elezioni prima e sembra sempre più possibile, anche per la posizione dichiarata dal presidente della Repubblica, che si andrà alle elezioni alla naturale scadenza dell’attuale legislatura. Se ne parlerà, dunque, nel 2018, e fino ad allora certamente le situazioni politiche interne ai diversi schieramenti si saranno sistemate e saranno anche messe a punto quelle novità per le pensioni importanti che i cittadini attendono ormai da tanto.