Partita Iva 2017: come si apre e quali regimi più convenienti

Ci sono due strade percorribili per i lavoratori autonomi e i professionisti che intendono aprire una partita Iva nel 2017. La prima è quella di seguire la strada ordinaria, la seconda è quella del regime semplificato ovvero quella forfettaria (ex regime dei minimi). Per capire quale delle due è più conveniente occorre tenere presente della propria personale posizione. In linea di massima, la principale differenza tra i due è il limite di ricavi annuali per le partite Iva a regime forfettario e la possibilità concessa, solo alle partite Iva ordinarie di dedurre le spese per l'esercizio della propria attività. Tuttavia i costi delle partite Iva a regime forfettario sono decisamente più bassi sia perché non c'è alcun assoggettamento all'Iva e sia per il minor peso fiscale, fisso al 15% dei ricavi.

Regime forfettario (ex minimi): regole e funzionamento

Al netto delle posizioni particolari, sono tre i requisiti di accesso al regime forfettario delle partite Iva 2017, la cui apertura è gratuita e si effettua all'Agenzia delle entrate entro 30 giorni dall'inizio dell'attività autonoma:

ricavi non superiori a € 30.000; spese sostenute per l'impiego di lavoratori non superiori a 5.000 euro lordi annui a titolo di lavoro dipendente, cocopro., lavoro accessorio, associazione in partecipazione, lavoro prestato dai familiari dell'imprenditore; costo complessivo dei beni strumentali al 31 dicembre, al lordo dell'ammortamento, non superiore a 20.000 euro.

Vantaggi e svantaggi vanno dunque bilanciati. Nei primi rientrano:

il versamento dell'imposta forfettaria al 15%; il mancato assoggettamento a Iva, Irap, ex studi di settore e l'assenza di comunicazioni Iva, spesometro e blacklist; il mancato assoggettamento a ritenuta d'acconto per le operazioni fatturate.

Gli svantaggi sono di tre tipi:

non è possibile acquistare più di 20.000 euro di beni strumentali, come mobili e arredi, computer e stampanti; non è possibile detrarre l'Iva sulle fatture di acquisto; superato il limite di 30.000 euro si fuoriesce dal regime dall'esercizio successivo.

Attenzione dunque alle soglie di reddito da non superare e al calcolo del reddito con percentuale di redditività. In questo 2017 per i professionisti i ricavi sono a 30.000 euro e coefficiente al 78%, per artigiani e imprese non alimentari ricavi a 30.000 e coefficiente al 67%; per commercianti di ingrosso e dettaglio ricavi a 50.000 euro e coefficiente al 40%; per ambulanti di alimentari e bevande ricavi a 40.000 euro e coefficiente al 40%; per ambulante di altri prodotti ricavi a 30.000 euro e coefficiente al 54%; per alberghi e ristoranti ricavi a 50.000 euro e coefficiente al 40%.

Partita Iva ordinaria: le regole del 2017

Vantaggi e svantaggi elencati per le partite Iva forfettarie scompaiono nel caso di quelle a regime ordinario. Ci sono comunque una serie di agevolazioni per le partite Iva 2017: