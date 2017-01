Pensioni ultime notizie Ape Social, Quota 41, Ape Volontaria: aspettative di vita e lavori usuranti e gravosi da chiarire

Questi primi giorni dell'anno sono inevitabilmente caratterizzati dalla ricerca di chiarezza sulle novità per le pensioni introdotte dal governo. Tra i nuovi provvedimenti dell'Ape volontaria e dell'Ape sociale, misure speciali per i lavoratori precoci e per chi esercita attività prevalentemente usuranti e gravose, e costante aumento delle speranze di vita, non solo non è così semplice capire quando andare in pensione. Ma non è chiaro se è possibile sfruttare gli strumenti per l'uscita anticipata e né è realmente conveniente congedarsi prima rispetto a quanto richiesto dall'attuale legge previdenziale. Anche perché, come riferiscono le ultime notizie pensioni, ci sono ancora molti nodi da sciogliere.

Lavori usuranti o gravosi e speranza di vita

Si tratta di una differenza di rilievo per capire quando andare in pensione. In buona sostanza, per i primi possono ritirarsi a 61 anni e 7 mesi di età con 36 anni di contributi o a 62 anni e 7 mesi con 35 di contributi, ma solo se hanno svolto lo stesso lavoro per almeno 7 anni negli ultimi 10 anni o per per almeno la metà della vita lavorativa. Si tratta di lavori in galleria, cava o miniera; lavori in cassoni ad aria compressa; lavori svolti dai palombari; lavori ad alte temperature; lavorazione del vetro cavo; lavori espletati in spazi stretti; lavori di asportazione dell'amianto; lavori notturni; lavori addetti alla cosiddetta linea catena. In sintesi:

abolizione dal 2019 dell'adeguamento alle speranze di vita; pensionamento anticipato di 12 mesi si dipendenti o di 18 mesi se autonomi per via della cancellazione delle finestre di accesso; requisiti soggettivi semplificati per tutti.

Ai lavoratori che svolgono un lavoro considerato particolarmente gravosi sono richiesti 36 anni di contributi e l'attività sia stata esercitata in via continuativa per almeno 6 anni, sempre ricordando come la soglia massima di Ape social è pari a 1.500 euro lordi mensili. Rientrano in questo elenco operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici; conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni; conciatori di pelli e di pellicce; conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante; conduttori di mezzi pesanti e camion; professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni; addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza; professori di scuola pre-primaria; facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati; personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia; operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti.

Ape social: il rischio del rifiuto della domanda

Non è poi così certa la possibilità di rientrare nel giro dell'Ape social per almeno due motivi. Il primo è che le risorse stanziate dall'esecutivo sono limitate, pari a circa 50-70 milioni di euro. Il secondo è che per rientrare è necessario occorre passare da una serie di filtri, di cui l'ordine di presentazione della domanda di accesso è solo uno ma non il principale, non ancora fissati dal governo. Si attendono ancora i decreti della presidenza del Consiglio dei ministri, attesi entro febbraio per la chiusura di questa partita.