Iscrizioni scuola 2017-2018 elementari, media, superiore: iscrizione e registrazione su sito Miur. Quando, come fare, problemi e a

Le famiglie possono già registrarsi sul portale iscrizioni.istruzione.it per ottenere user-ID e creare la password di accesso, necessari per iscrivere i propri figli a scuola ovvero alla primaria e alla secondaria ovvero alle classi prime delle scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado. Da ricordare come questa operazione sia facoltativa per le paritarie ma obbligatoria per le statali. Se per registrarsi bisogna inserire il codice fiscale del genitore che effettua la procedura, la novità di quest'anno è rappresentata dalla possibilità di utilizzare l'identità digitale (Spid) per accedere al portale delle iscrizioni e senza procedere con la registrazione. In caso di problemi, i punti di riferimento per l'assistenza sono il portale iscrizioni.istruzione.ito o il numero 06-58494025, attivo da lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.

Dalla registrazione all'iscrizione: quando e come

Dal 16 gennaio 2017 al 6 febbraio 20167è invece possibile l'inserimento delle domande. La procedura di iscrizione è solo online per le prime classi delle scuole statali (primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado). Le iscrizioni alle scuole paritarie potranno essere effettuate online solo se la scuola aderisce all'iniziativa predisponendo il modulo personalizzato. Devono iscriversi alla classe prima i bambini che compiono sei anni entro dicembre 2017. Domanda online anche per la scuola secondaria di primo grado: i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell'orario settimanale che può essere di 30 oppure di 36 ore, elevabili fino a 40, in presenza di servizi e strutture adatte.

I genitori individuano la scuola di interesse, anche attraverso Scuola in chiaro. Tra l'altro è possibile consultare il rapporto di autovalutazione di ciascun istituto che contiene informazioni come i voti degli studenti, la loro prosecuzione negli studi o nel mondo del lavoro, l'organizzazione oraria. Ogni scuola viene identificata da un codice, chiamato codice scuola, che consente di indirizzare con esattezza l'iscrizione. Se non si conosce il codice si può fare la ricerca attraverso il portale Scuola in chiaro cercalatuascuola.istruzione.it, oppure chiederlo direttamente alla scuola. Nel modulo si possono inserire fino a tre scuole, in ordine di preferenza.

Per gli istituti superiori le famiglie possono effettuare l'iscrizione a uno dei diversi indirizzi di studio della scuola, fino a 3, e indicare fino a un massimo di altri due istituti o centri di formazione professionale.

Iscrizioni cartacea per le scuole dell'infanzia

E ancora: la modalità telematica è attiva anche per l'iscrizione ai corsi di istruzione e formazione dei Centri di formazione professionale regionali in Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Sicilia e Veneto. Per le scuole dell'infanzia si continua a compilare il modulo cartaceo. Possono iscriversi i bambini che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2017, che hanno la precedenza, e quelli che compiono 3 anni entro il 30 aprile 2018. La domanda per la scuola primaria è online.