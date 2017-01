Pensioni ultime notizie quota 100, mini pensioni, quota 41 decisione Alta Corte domani significativa

Quella di domani con la scelta della consulta in merito all'ammissibilità del voto popolare sui cambiamenti introdotti nel mercato dell'occupazione è una giornata decisiva per le novità per le pensioni. E le ragioni sono differenti. In prima battuta diventerà più chiaro se una chiamata alle urne avverrà in tempi brevi. Se i giudici dovessero restituire le richieste al mittente, allora la data del voto sarebbe più vicina. E si sa, nel caso di elezioni in Italia, tutto viene rimesso in discussione, anche e soprattutto le novità per le pensioni introdotte e quelle su cui si potrebbe ragionare. Naturalmente vale anche il ragionamento opposto: se l'Alta Corte dovesse accogliere l'ipotesi del voto popolare, le novità per le pensioni potrebbero allontanarsi proprio per il rinvio delle elezioni che l'attuale maggioranza lega a questa scelta.

Novità per le pensioni e Alta Corte

Tuttavia non è da escludere una doppia chiamata alle urne, sia per il voto popolare e sia per le Politiche. I precedenti ricordano come difficilmente sono allestiti nello stesso anno, ma un precedente c'è. In ogni caso vanno sempre considerate le ripercussioni sul piano politico di un accoglimento della richiesta da parte dei giudici. Verrebbe infatti a cadere o comunque verrebbe messo in discussione un altro pilastro della precedente maggioranza, di cui questa rappresenta la perfetta continuità. Il centro-sinistra potrebbe così decidere di prendere tempo e rinviare quanto più possibile l'appuntamento con le elezioni che, ribadiamo, sono sono proficue sul versante delle novità per le pensioni.

Ultime notizie pensioni legate all'occupazione

A rischio è dunque il referendum sull'articolo 18. L'Alta Corte esamina domani il quesito che punta ad abrogare i cambiamenti introdotti su licenziamenti e Statuto dei lavoratori. Ed è ben noto come le novità per le pensioni siano strettamente legate all'occupazione. I giudici dovranno esprimersi anche su altri due quesiti: sui voucher, i buoni per le prestazioni accessorie, e sulle norme che limitano la responsabilità di appaltatore e appaltante in caso di violazioni sul lavoratore. Entrambi dovrebbero essere ammessi. È sull'articolo 18, invece, che restano dubbi. Una parte dei giudici ritiene che il quesito sia manipolativo perché non si limita all'abrogazione, ma punta ala riscrittura estendendo i limiti al licenziamento previsti sopra i 15 dipendenti, a tutte le aziende che ne hanno più di 5. Un'altra parte ha una posizione diversa e ricorda come un referendum sull'articolo 18 fu ammesso, anche se poi sottoposto agli elettori non raggiunse il quorum.

Indiscrezioni, scenari e aggiornamenti

In questo momento il collegio dell'Alta Corte è formato da 14 giudici. Se al momento del voto dovesse finire in parità, farà premio il voto del presidente, che per regolamento vale doppio in casi del genere. Tra i giudici, però, ci sarebbero alcuni indecisi, anche nel gruppo proveniente dalle alte magistrature che spesso vota in blocco e così fece anche sulle pensioni. Qui, infatti, non si tratta di valutare la legittimità di una norma, ma un quesito referendario e le maglie, sul piano della giurisprudenza, sono più strette.