Uomini e Donne oggi 10 Gennaio 2017: anticipazioni, ultime notizie e novità puntata di oggi e scelta di Claudio D’Angelo

Dopo la puntata andata in onda ieri, con il dopo scelte delle coppie nate negli studi di Uomini e Donne prima delle feste natalizie, cioè Clarissa Marchese e Federico Gregucci, Claudio Sona e Mario Serpa, e Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo, nella puntata di oggi, 10 gennaio, assisteremo alla scelta di Claudio D’Angelo e alla presentazione dei nuovi tronisti, i due che andranno ad affiancare il già neo presentato Manuel Vallicella, vecchia conoscenza di Uomini e Done, corteggiatore (deluso), della scorsa stagione, di Ludovica Valli che al momento della scelta finale gli preferì Fabio Ferrara.

La scelta di Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani

Dopo quattro mesi di percorso decisamente tranquillo, con qualche problemino e chiarimento che solitamente tra due persone può verificarsi, oggi Claudio D’Angelo farà la sua scelta. Una scelta che già conosciamo e che in pochi avrebbero ipotizzato realmente, ben convinti che invece gli orientamenti del tronista fossero verso Sonia Lorenzin, l’irrequieta, impetuosa, vivace corteggiatrice che nel nei mesi di percorso di Claudio a Uomini e Donne ha decisamente animato la scena. Dopo una sorta di colpo di fulmine tra i due, grande attrazione, liti e forti discussioni, allontanamenti e ‘importanti’ riavvicinamenti, si pensava che fosse proprio Sonia la scelta di Claudio, soprattutto per le ultime sensazioni che lo stesso Claudio ha più volte ammesso di aver vissuto con la corteggiatrice, nonostante la dichiarata differenze caratteriale. E invece tutte le speranze riposte in questa scelta sono state letteralmente vanificate dalla vera scelta finale di Claudio, Ginevra Pisani, la 18enne che nel corso di questi mesi di corteggiamento si è fatta decisamente valere, a dispetto di quanti hanno sempre detto che la sua giovane età, rispetto ai 31 anni di Claudio, l’avrebbe penalizzata. Le ultime notizie confermano, infatti, che è proprio lei la ragazza con cui Claudio ha deciso di uscire dallo studio di Uomini e Donne. E a distanza di un mese dalla scelta già avvenuta, è proprio dalle parole di Ginevra che si sa che la storia tra i due, nonostante nessuno ci credesse, prosegue a gonfie vele. Per festeggiare un mese insieme, infatti, Ginevra ha postato sul web un post decisamente pieno di amore ‘Ginevra Pisani ha voluto scrivere un post romantico per il loro amore: ‘Il 9 dicembre ci siamo scelti per la prima volta ed è ormai un mese che scelgo te ogni giorno, ogni momento, ogni istante. L’amore non va spiegato, non va insegnato, va semplicemente vissuto e questo siamo io e te, il resto lasciamolo agli altri’.

Presentazione nuovi corteggiatori

Tra le altre novità della puntata di oggi 10 gennaio anche la presentazione dei due tronisti che faranno compagnia a Manuel Valiccella: a sorpresa di tratta dei due corteggiatori delusi dagli appena conclusi troni, vale a dire Sonia Lorenzin e Luca Onestini, corteggiatore di Clarissa, molto apprezzato per il suo comportamento durante tutto il periodo del trono. Sempre educato, rispettoso e tranquillo, Luca si è conquistato il grande affetto di Maria De Filippi che personalmente ha deciso di ‘incoronarlo’ nuovo tronista. Stessa scelta anche per Sonia.