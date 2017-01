PostePay come ricaricare: tutti i metodi migliori

Oggi fare acquisti online è diventata un’operazione diffusa e piuttosto naturale. Nel corso degli anni si sono sviluppate diverse piattaforme, Amazon su tutte, che si sono specializzate proprio nella vendita in Rete di qualsiasi oggetto. Biciclette, scarpe, mobili, insomma tutto quello di cui si può avere bisogno lo si può acquistare comodamente seduti sul proprio divano o mentre si lavora davanti a un pc, in maniera semplice e veloce visti i tempi di consegna rapidi.

Si evitano così anche le file ai negozi. Questa tendenza che si sta rafforzando di anno in anno rischia di minare il funzionamento della rete di vendita tradizionale costituita dai negozi o botteghe, ma questo è un altro discorso. Se oggi fare acquisti online è una pratica tanto comune, molto lo si deve alla diffusione delle carte prepagate che si sono configurate ben presto come un baluardo efficace nella lotta contro i furti dei pin bancomat o delle carte di credito. Fenomeno diffuso all’alba di questa nuova abitudine quando la possibilità che qualche malintenzionato riuscisse a prosciugare i risparmi depositati sul conto corrente di temerari acquirenti online, era tutt’altro che peregrina.

Una delle carte ad aver riscosso maggior successo, lanciata da Poste Italiane sul finire del 2003, è stata senza dubbio la PostePay. Lo confermano i tredici milioni e mezzo di esemplari consegnati fino al duemilaquindici. Cifra da considerarsi approssimata per difetto quindi. La chiave del successo è da rintracciare nella sua semplicità di utilizzo. Come ricaricare una PostPay è ormai noto a tutti. Ma è bene conoscere anche i metodi migliori per compiere tale operazione.

PostePay il successo della carta prepagata

Il successo della PostePay risiede in una statistica. Circa un quarto degli acquisti su siti ecommerce sono effettuati tramite questa carta prepagata. I motivi sono vari.

La semplicità di utilizzo che permette di trasferire quantità modiche di denaro senza incontrare troppe difficoltà. Per farlo basta una semplice ricarica. La facilità di rinnovarla senza alcun costo aggiuntivo. Il costo d’acquisto, cinque euro, conveniente che può essere sostenuto da qualsiasi fascia di età e di reddito. I costi di gestione esigui visto che la commissione prevista per ogni operazione è di solo un euro, come anche per la ricarica tramite sportello postale. Non è previsto alcun canone annuale. L’accredito immediato di una ricarica che può essere effettuata, a partire dal 2008, anche da qualsiasi punto Sisal al costo di due euro, esibendo il codice fiscale dell’intestatario.

Postepay i metodi migliori per ricaricare

Ecco i metodi migliori per ricaricare facilmente la PostePay. Seguendo queste indicazioni vi sembrerà ancora più semplice di quanto in realtà già è.