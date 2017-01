Offerte prezzi tariffe cellulari ricaricabili Gennaio 2017 Tim, 3 Italia, Wind, Vodafone: confronto offerte e prezzi migliori

Continua a essere costantemente in fermento il quadro delle offerte delle tariffe cellulari ricaricabili degli operatori Tim, 3 Italia, Wind, Vodafone in questo mese di gennaio. Il confronto dei prezzi rivela l'esistenza di un'ampia scelta a disposizione degli utenti alla ricerca della migliore proposta ovvero quella più adatta alle proprie esigenze.

Tim

Sempre in vigore Tim Special, Tim Young e Tim 60+. La prima tariffa si declina in Tim Special Voce (500 minuti di chiamate a 10 euro ogni 4 settimane), Tim Special Start (1.000 minuti di chiamate, 2 GB di traffico web in 4G e TimEntertainment per 3 mesi a 20 euro ogni 4 settimane), Tim Special Large (3.000 minuti di chiamate, 3 GB di traffico web in 4G e TimEntertainment per 3 mesi a 30 euro ogni 28 giorni), Tim Special Voce+Dati (500 minuti di chiamate, 2 GB di traffico web in 4G e TimEntertainment per 3 mesi a 15 euro ogni 28 giorni), Tim Special Unlimited ovvero chiamate e SMS senza limiti verso tutti i numeri mobile italiani, 6 GB di traffico web in 4G, 250 minuti di chiamate verso Europa e Stati Uniti, TimMusic per 6 mesi, 10 GB di spazio su TimCloud a 40 euro 28 giorni.

3 Italia

Non mancano le opportunità per abbonamento a consumo in attesa che la fusione con Wind porti i primi effetti concreti. In particolare si segnala la tariffa Power15: 15 centesimi al minuto per le chiamate, 15 centesimi per ogni SMS, 20 centesimi per 20 MB di traffico web, senza alcun canone da corrispondere. Tra le novità ci sono le segnalazioni di utenti sulla ricezione di un SMS sull'attivazione della Promo 100 Giga per ricaricabili, che prevede un costo di attivazione una tantum di 29 euro in cambio di 100 GB per un anno intero ovvero 2,5 GB a settimana.

Wind

La proposta di Wind fa riferimento ai pacchetti All Inclusive ovvero All Inclusive Music (500 minuti, 500 SMS, 2 GB di traffico web che diventano 3 per gli under 30, musica illimitata con Napster a 16 euro ogni 4 settimane); All Inclusive Movies (500 minuti, 500 SMS, 2 GB di traffico web che diventano 3 per gli under 30, 4 film su Wuaki.tv e un Chromecast gratuito a 16 euro ogni 4 settimane), All Digital (500 minuti, SMS illimitati, 2 GB di traffico web e 3 euro di bonus su Google Play o Windows Store a 14 euro ogni 4 settimane); All Inclusive (500 minuti, 500 SMS e 2 GB di traffico web che diventano 3 per gli under 30 a 12 euro ogni 4 settimane). Ecco poi la All Inclusive Gold per coloro che effettuano portabilità da operatore virtuale: 400 minuti di conversazione, 400 SMS e 5 GB di internet a 6 euro ogni 4 settimane.

Vodafone

Nel caso delle ricaricabili, la proposta è triplice: Vodafone Super, Vodafone Digital e Vodafone Start. I minuti di conversazione sono sempre 400 e gli SMS sono 100. A cambiare è il traffico web e il costo, rispettivamente pari a 3 GB (con musica illimitata) e 18 euro ogni 4 settimane, 2 GB e 15 euro ogni 4 settimane, 100 MB e 10 euro ogni 4 settimane. Tutti gli utenti che effettuano una ricarica online in questo mese di gennaio di almeno 10 euro ricevono 5 euro di buono Happy Card spendibile sul sito ibs.it per l'acquisto di libri e materiale multimediale.