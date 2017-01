Android 7.0 e Android 7.1.1: aggiornamenti Gennaio 2017. Attese e prospettive per Samsung Galaxy S7 e S6, LG, OnePlus, Nexus, Sony

Continua a rimanere alta l'attenzione sul versante dell'aggiornamento di sistema operativo Android 7 Nougat. Da una parte c'è una lunga lista di smartphone di cui è stata annunciata la compatibilità, dall'altra c'è avvio del rollout anche in Italia per i primi dispositivi. E il tutto mentre inizia ad affacciarsi anche l'ultimo update Android 7.1.1. Andando con ordine, se è appena stata avviata la distribuzione per il top di gamma Samsung Galaxy S7, a essere coinvolti sono anche Samsung Galaxy S7 Edge, Samsung Galaxy S6, Samsung Galaxy S6 Edge, Samsung Galaxy S6 Edge Plus e Samsung Galaxy Note 5. Le tempistiche sono tuttavia difficili da accertare.

Per quanto riguarda LG, se per il G5 è già realtà, il semaforo verde del supporto di Android Nougat sarà accesso anche per LG G5 SE, LG G4, LG V10, LG G Flex 2, LG X Screen, LG X Power, LG X Cam, LG K10, LG K8. Nessun problema di vedere Android 7 Nougat a bordo di OnePlus 3 e OnePlus 2 così come su Motorola Moto X Style, Motorola Moto X Play, Motorola Moto X Force. E ancora: Lenovo Moto Z, Lenovo Moto Z Force, Lenovo Moto Z Play, Lenovo Moto G4 Play, Lenovo Moto G4, Lenovo Moto G4 Plus. Via libera anche su Sony Xperia XA Ultra, Sony Xperia X Performance, Sony Xperia XA, Sony Xperia X, Sony Xperia X Compact, Sony Xperia XZ, Sony Xperia E5, Sony Xperia Z5 Premium, Sony Xperia Z5, Sony Xperia Z5 Compact, Sony Xperia C5 Ultra, Sony Xperia M5, Sony Xperia Z3+.

Altre compatibilità garantite sono quelli per gli smartphone Huawei P9, Huawei P9 Plus, Huawei P9 Lite, Huawei P8, Huawei P8 Lite, Huawei Mate 8, Huawei P8 Max, Huawei Mate S2. Stessa cosa per Honor 8, Honor 7, Honor 5X, Honor 5C, Honor 6, Honor 6 Plus. La notifica della disponibilità di aggiornamenti di sistema operativo Android sul proprio dispositivo è automatica, ma seguendo il percorso Impostazioni -> Info sul telefono -> Aggiornamenti sistema, è possibile verificare manualmente la presenza dell'upgrade.

Con l'installazione di Android 7.0 Nougat migliora la durata media della batteria. Google ha sistemato Doze per il contenimento del consumo energetico e chi ha provato il nuovo software assicura che i miglioramenti sono evidenti. Installare l'ultima versione di un sistema operativo significa anche stare al passo con le novità e le innovazioni sviluppate da Google. E anche questo Android 7.1.1, oltre alla solita correzione di bug, introduce interessanti funzionalità per migliorare l'esperienza d'uso. A beneficiare di questa possibilità sono duque innanzitutto i possessori di un device della gamma Nexus o dei nuovi Pixel di Google.

Da parte sua, il nuovo aggiornamento software Android 7.1.1 Nougat porta invece con sé l'aumento delle performance con i visori per la realtà virtuale, la migliore compatibilità con gli sfondi live, nuovi emoji, la possibilità di inviare GIF animate dalla tastiera quando si digita un messaggio di chat, il supporto alle app shortcut per l'accesso rapido a specifiche funzionalità delle applicazioni dalla homescreen o dal launcher.