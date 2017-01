Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 100, quota 41 indizi da riunioni Governo Gentiloni-Forze Sociali

Dopo la pausa natalizia riprendono le attività parlamentari e si ripartono anche le riunioni del governo, a partire da quella di oggi 11 gennaio in programma tra il governo Gentiloni, le forze sociali e il ministro della P.A. Al centro della riunione la questione del rinnovo dei contratti pubblici, docenti della scuola e insegnanti compresi, e delle forze dell'ordine e l’aumento degli stipendi 2017.

Gli indizi che potrebbero arrivare dalla riunione di oggi tra governo e forze sociali

La riunione di oggi potrebbe rivelarsi decisamente importante perché, stando a quanto riportano le ultime e ultimissime notizie, potrebbe permettere di capire come il governo Gentiloni da poco costituito ha intenzione di affrontare problemi e questioni ancora irrisolte, se sulla scia della strada già intrapresa dal precedente governo e con eventuali correzioni, o se con nuove soluzioni, del tutto diverse che sappiano finalmente chiudere determinati capitoli; relativa organizzazione circa i tempi di lavoro; ed eventuale indicazioni anche per le novità per le pensioni che stando a quanto emerge dalle ultime notizie sarebbero bloccate. L’attesa è per i Dpcm che, come diverse volte già spiegato, sono fondamentali per l’ufficiale entrata in vigore delle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 giacchè conterranno le regole di funzionamento e i tempi certi di avvio. Ma le trattative per la definizione di questi Dpcm sembrano in bilico: con l’uscita dal governo del sottosegretario che si stava occupando di portare avanti le trattative per la definizione degli accordi con l’associazione degli istituti di credito sui tassi di interesse da applicare alla mini pensione, tutto sembra al momento incerto e le ultime notizie non riportano nulla di nuovo sullo stato di lavorazione degli stessi Dpcm. Si tratta di un silenzio che crea timori perché se dovessero essere rimandati i Dpcm, al momento attesi per il primo marzo, di conseguenza verrebbero rimandato anche il via ufficiale e mini pensione e quota 41.

Problemi che ancora sono da risolvere

Insieme alla questione dei Dpcm ancora decisamente aperta, vi sono anche diversi problemi ancora da risolvere e chiarire per quanto riguarda rinnovo contrattuale e aumento degli stipendi dei dipendenti della P.A. I problemi riguardano soprattutto il budget, stanziato dal governo, ancora insufficiente, secondo le forze, per risolvere effettivamente la questione in maniera soddisfacente. Servirebbero, infatti, secondo le ultime notizie, almeno 5 miliardi di euro, a fronte di ‘appena’ 3,3 miliardi di euro stanziati dal governo. Altro problema riguarderebbe il bonus 80 da euro, che in molti casi potrebbe saltare con gli aumenti degli stipendi, e la stessa entità di questi aumenti. Nonostante si sia già parlato di aumento medio di 85 euro mensili, annunciati dalla stessa ministra della P.A., è stata proprio lei a chiarire che non si tratterà di una cifra che verrà erogata a tutti indistintamente e proprio a causa del budget ristretto l’aumento potrebbe essere di 40 euro e non 85 nel 2017 per poi salire alla cifra annunciata solo il prossimo 2018. E questo punto non sarebbe chiaramente positivo. Inoltre, perché la norma diventi effettivamente operativa, deve essere definita entro febbraio e se non sarà rispettato questo tempo, potrebbe saltare tutto. E il passo successivo sarebbe quello di rimettersi a lavoro, e chissà quando, riprendendo la questione dall’inizio e rivedendo di nuovo tutto.