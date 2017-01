La scelta dell'Alta Corte è andata in linea con le previsioni iniziali e avrà decise ripercussioni sulle novità per le pensioni. I giudici hanno accolto l'ipotesi del voto popolare su voucher e appalti, respingendo la proposta di quesito sul ripristino dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, quello che impediva il licenziamento dei lavoratori senza giusta causa nelle aziende con più di 15 dipendenti. A questo punto le ultime notizie pensioni vanno necessariamente aggiornate e sono di due tipi. Il primo è quella a medio termine e tira in ballo lo stretto legame tra novità per le pensioni e cambiamenti nelle regole dell'occupazione. Ogni piccolo cambiamento da una parte ha ripercussioni sull'altra. E lo sarà anche questa volta. Il secondo fronte di coinvolgimento delle pensioni è invece a breve periodo e riguarda le prossime elezioni politiche.

Novità per le pensioni ed elezioni

Se c'è un appuntamento che rimescola le carte sul tavolo della politica è quello delle elezioni. Sono soprattutto le novità per le pensioni a rappresentare un serbatoio di promesse e di annunci, di ipotesi di cambiamento e di nuove prospettive, su tutti i fronti. Come dimostrato dalle recenti novità su mini pensioni, quota 41 o quota 100. Succede adesso che tutto dipenderà dalla data di indizione del referendum, ben sapendo che deve trascorrere un anno dalle elezioni politiche. Tanto per essere più precisi, se si dovesse andare alle urne in primavera per il voto popolare, la legislatura andrà a scadenza naturale con un chiaro impatto negativo sulle novità per le pensioni salvo soprese ovvero che anche con questo esecutivo qualcosa si faccia. Ma è anche verso il contrario: se si decidesse che le Camere venissero sciolte e si andasse subito ad elezioni, con chiari vantaggi per le novità per le pensioni, (ma deve avvenire presto come spiega il regolamento attulamente vigente), il referendum su voucher e appalti verrebbe rinviato di un anno. Ma nel frattempo la maggioranza potrebbe mettere mano sui voucher, come di recente annunciato disinnescando di fatto uno dei due quesiti.

Ultime notizie pensioni dopo la scelta

In ogni caso è evidentemente come una scelta di questo tipo, al di là della data di indizione del voto popolare e di quella delle elezioni politiche, non può che avere ripercussioni dal punto di vista politico. Un altro importante pezzo del progetto della maggioranza viene messo in discussione. E se con l'ultima chiamata al voto in ballo c'erano le regole del gioco politico oltre che la prosecuzione dell'esperienza politica dell'ormai ex capo della maggioranza, adesso sono in discussione questioni molto più vicine ai problemi della vita di tutti i giorni. C'è l'occupazione, ma ci sono anche le novità per le pensioni.

Nessun dubbio sull'Alta Corte

Se per verificare il reale impatto delle novità per le pensioni occorre dunque attendere poco tempo, l'Alta Corte ha messo nero su bianco come sia ammissibile la richiesta di referendum denominato abrogazione disposizioni limitative della responsabilità solidale in materia di appalti. Ma anche come sia ammissibile la richiesta di referendum denominato abrogazione disposizioni sul lavoro accessorio (voucher) e non inammissibile la richiesta di referendum denominato abrogazione delle disposizioni in materia di licenziamenti illegittimi.