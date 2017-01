Pensioni ultime notizie Ape Social, Quota 41, Ape Volontaria: nuove spiegazioni e chiarimenti da INPS

Tempo di chiarimenti sulle novità per le pensioni introdotte quest'anno. Questa volta a fornire le ultime notizie pensioni è l'Istituto nazionale della previdenza sociale che porta alla luce anche aspetti nuovi. Sono coinvolti tutti gli aspetti, dalla parziale cancellazione degli oneri alle mini pensioni, dalla posizione di chi ha iniziato l'attività sin da giovanissimo a coloro che svolgono in prevalenza lavori faticosi o turni notturni, dal cumulo di periodi assicurativi all'aumento delle pensioni inferiori, da quota 41 al contributivo femminile.

Novità sulle mini pensioni dall'Inps

Sono arrivati interessanti chiarimenti anche sulle mini pensioni senza oneri. Si tratta, ricordiamo dello strumento con cui i lavoratori possono accedere al trattamento previdenziale senza aprire il portafogli. Più esattamente, i destinatari sono

i disoccupati che hanno finito di percepire da almeno tre mesi il sussidio di disoccupazione; coloro che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con disabilità al 74%; sono invalidi civili con un grado di invalidità pari o superiore al 74%; i lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sei anni in via continuativa un lavoro particolarmente faticoso tra le 11 categorie individuate dalla maggioranza.

Ma attenzione ai requisiti perché oltre a quelli già noti ce ne sono altri, come il terzo punto, che viene adesso alla luce, con tutte le conseguenze che naturalmente comporta:

almeno 63 anni di età; almeno 30 anni di anzianità contributiva; maturare il diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi; non essere titolari di alcuna pensione diretta.

E poi, attenzione alle incompatibilità: le mini pensioni non possono essere percepite dai titolari di pensione diretta e né da chi fruisce di trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con l’assegno di disoccupazione o l'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale. Ma possono essere affiancate con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o parasubordinata nel caso in cui i redditi non superino gli 8.000 euro annui e con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo con un tetto annuale di 4.800 euro.

Ultime notizie pensioni: quota 41 e interessanti novità

Dai nuovi chiarimenti dell'Istituto di previdenza sulle mini pensioni e il rapporto con quota 41 vengono innanzitutto confermati i tetti di budget: 360 milioni di euro per il 2017, 550 milioni di euro per il 2018, 570 milioni di euro per i 2019 e 590 milioni di euro dal 2020. Allo stesso tempo viene evidenziata la necessità dell'emanazione dei decreto della presidenza del Consiglio dei ministri per la definizione delle modalità di effettuazione del monitoraggio ai fini dell'ammissione alle mini pensioni senza oneri. Capitolo incompatibilità: nel caso di accesso alla pensione non si può svolgere lavoro subordinato o autonomo fino al raggiungimento dei requisiti ordinari richiesti per le mini pensioni senza oneri e non si possono ottenere altre maggiorazioni previste.