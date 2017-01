Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 100, quota 41 le forze sociali devono dimostrare la loro forza

La strada per l’attuazione di importanti e concrete novità per le pensioni sembra essere ancora lunga nonostante le ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 inserite nel nuovo testo unico. Stando alle ultime notizie, infatti, l’ufficializzazione di mini pensione e quota 41, risultato di un’intesa tra precedente esecutivo e forze sociali, e che tanto hanno fatto e continuano da far discutere, perchè ancora troppo limitate rispetto alle richieste di modifiche delle attuali norme pensionistiche richieste da forze politiche e cittadini stessi, dipende dai Dpcm che dovrebbero diventare ufficiali il prossimo primo marzo. Eppure, secondo le ultime notizie, le trattative per la loro definizione sarebbero ancora traballanti, anche a causa dell’uscita dall’esecutivo del sottosegretario che le aveva avviate per chiudere gli accordi con gli istituti di credito per l’entità dei tassi che si dovranno calcolare sulla mini pensione.

Il ruolo delle forze sociali per una immediata entrata in vigore delle ultime novità per le pensioni

A giocare ora un importante ruolo per rendere ufficiali le novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 saranno le forze sociali: a loro la responsabilità di portare avanti non solo le novità per le pensioni in itinere ma anche di una revisione delle loro stesse pensioni, considerando che anche gli esponenti delle forze sociali rientrano tra coloro che percepiscono le ricche pensioni, frutto di calcoli sia contributivi che retributivi. Un vero e proprio paradosso se si considera che il calcolo delle pensioni dei comuni cittadini lavoratori avviene sulla base dei contributi realmente versati durante la propria vita lavorativa e che le forze sociali dovrebbero lavorare per garantire i loro diritti ma soprattutto l'uguaglianza tra tutti. Cosa che chiaramente non avviene. I paradossi non finiscono qui: a decine di migliaia di esponenti delle forze sociali, infatti, una legge degli anni '70 riconosce i contributi figurativi per impieghi mai regolarizzati presso sindacati o partiti. La revisione delle regole pensionistiche per il calcolo delle loro stesse pensioni dovrà essere accompagnata da un grande impegno da parte delle stesse forze sociali per l’attuazione in tempi brevi dei Dpcm, attuazione che permetterà di dare il via ufficiale alle novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, dando poi la possibilità di avviare almeno una prima analisi dei secondo passaggio di novità per le pensioni.



Richieste di ulteriori novità per le pensioni dalle forze sociali per secondo passaggio

In vista dell’avvio del secondo passaggio sulle novità per le pensioni, le forze sociali, stando alle ultime notizie, sarebbero già a lavoro sulle ulteriori richieste di novità per le pensioni da presentare all’esecutivo, richieste che dovrebbero interessare soprattutto il sistema di calcolo contributivo, che dovrebbe essere reso più equo e più flessibile.