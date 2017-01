Partite chi gioca sabato, domenica e lunedì 13-14-15 Gennaio. Calendario Serie A

Il calendario di Serie A dice che quella che si giocherà sabato, domenica e lunedì 13-14-15 Gennaio sarà la prima giornata del girone di ritorno. Siamo dunque a metà stagione, per chi non se ne fosse accorto, e qualche prima riflessione può essere già avanzata. Scontato dire che la Juventus, a meno di improbabili cataclismi, si è già cucita sul petto il sesto scudetto consecutivo, l’ennesimo record che la banda Allegri riuscirebbe a sgretolare. L’ultimo è stato stabilito con la vittoria casalinga contro il Bologna, la ventiseiesima consecutiva allo Stadium.

Chissà se la Roma di Spalletti e il Napoli di Sarri che inseguono a distanza ragguardevole, riusciranno a infastidire la Vecchia Signora. E se il Milan terrà il passo che finora gli ha permesso di recitare il ruolo di rivelazione del campionato. Bisognerà tener d’occhio anche all’Inter che con la cura Pioli sembra aver recuperato la giusta voglia e potrebbe di sicuro insidiare le posizioni utili per la qualificazione in Champions. Insomma sono tanti gli spunti offerti dalle partite di sabato, domenica e lunedì.

Partite Serie A chi gioca sabato

Due le partite di Serie A che si giocheranno sabato. Crotone-Bologna e, soprattutto Inter-Chievo. I calabresi incontrano un Bologna pericolosamente invischiato nelle zone basse della classifica e, a quanto pare incapace di reagire. Nicola spronerà i suoi calciatori al massimo. Una vittoria potrebbe davvero restituire speranze a una squadra che dopo un inizio disastroso si sta ritrovando. Anche l’Inter, che probabilmente schiererà il giovanissimo Gagliardini appena comprato dall’Atalanta, dovrà battere il Chievo per continuare la rincorsa al terzo posto, obiettivo unico della stagione e vendicarsi anche dello smacco subito nella gara di andata.

Partite campionato chi gioca domenica

Non c’è dubbio che il big match di giornata però, capiti nelle partite che si giocano domenica. Al Franchi di Firenze la Viola di Paulo Sousa ospiterà, nel posticipo della giornata, i bianconeri di Allegri. Gara interessante anche per la grande rivalità che esiste tra le due formazioni e anche perché la Fiorentina potrebbe essere uno degli ultimi ostacoli a frapporsi tra la Juve e la conquista del sesto, storico, scudetto consecutivo.

Lazio-Atalanta e Udinese-Roma saranno le altre partite di cartello con le due squadre romane impegnate con avversarie difficili, soprattutto la Lazio che con l’Atalanta dei miracoli potrà trovare serie difficoltà a conquistare l’itera posta in palio. Così come la Roma che troverà un’Udinese inviperita per la sconfitta interna contro l’Inter. Più facile l’impegno del Napoli contro il Pescara. Gli uomini di Sarri avranno l’occasione di allungare il passo sulle dirette concorrenti, ma non devono sottovalutare la voglia di riscatto di un Pescara dato ormai per spacciato, ma che vorrà vendere cara la pelle. Sassuolo-Palermo, Cagliari-Genoa e Sampdoria-Empoli chiudono la domenica pallonara.

Serie A chi gioca lunedì

Milan-Torino si gioca invece lunedì. La squadra di Montella dovrebbe vincere per non perdere contatto dal treno utile per la Champions. Ma sulla sua strada incontrerà un Torino che Sinisa Mihajlovic avrà caricato a molla. Gli ultimi risultati non sono stati per i granata all’altezza dell’avvio spumeggiante. Chissà che il serbo non voglia giocare un brutto scherzo proprio alla squadra che lo scorso anno lo licenziò addossandogli probabilmente molte colpe che non erano sue. Conoscendo il personaggio è legittimo aspettarsi un Toro da battaglia.

Ecco, comunque, il calendario completo delle partite di questa prima giornata del girone di ritorno

Sabato 14 gennaio

Crotone-Bologna (ore 18.00) Inter-Chievo (ore 20.45)

Domenica 15 gennaio

Cagliari-Genoa (ore 12.45) Napoli-Pescara (ore 15.00) Lazio-Atalanta (ore 15.00) Sassuolo-Palermo (ore 15.00) Sampdoria-Empoli (ore 15.00) Udinese-Roma (ore 15.00) Fiorentina-Juventus (ore 20.45)

Lunedì 16 gennaio

Torino-Milan (ore 20.45)

Streaming partite Serie e Tv

Le partite si potranno vedere in tv solo per gli abbonati con Sky e Mediaset Premium che offrono lo streaming ai loro stessi clienti con Sky Go e Premium Online. Sempre Sky permette anche ai non abbonati di vedere le singole partite della squadra che preferiscono con NowTv acquistando il singolo evento.