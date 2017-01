Crotone-Bologna streaming

Tre partite, di cui due disputate nel campionato di Serie B, altrettante sconfitte. Questo è il ruolino di marcia del Crotone contro il Bologna nei tre scontri fin qui andati in scena. Ma i calabresi, che sono cresciuti rispetto all’andata dove comunque riuscirono ad impensierire in più di un’occasione i rossoblù guidati da Donadoni, sono decisi a ribaltare questa tendenza. Anche perché si tratta ormai di vita o di morte. La classifica langue e sono proprio queste le partite da non sbagliare per continuare a coltivare la speranza, se non si vuole parlare di illusione, di una salvezza che avrebbe un qualcosa di miracoloso.

Ma a volte i miracoli succedono e Nicola, il tecnico del Crotone, non vuole lasciare nulla di intentato per provare a conquistare una salvezza che da queste parti equivarrebbe a uno scudetto. Crotone-Bologna, per la gioia dei tifosi che non riusciranno a gremire le tribune dell’Ezio Scida e di coloro che non hanno un abbonamento, sarà visibile anche in streaming. Vedremo se il Bologna di Donadoni riuscirà a respingere l’attacco dei calabresi e provare a dare un senso così a una stagione che sta scivolando via nell’anonimato più completo.

Crotone-Bologna vedere il ruggito dei calabresi

Servirà proprio un ruggito dei calabresi per spaventare i rossoblù allenati da Donadoni. Che per la verità fino a questo momento non hanno fatto quasi mai la voce grossa come invece avevano abituato l’anno scorso. E la classifica parla chiaro. Se infatti i ragazzi di Nicola occupano l’ultima piazza insieme al Pescara e sono con un piede e mezzo in serie B, il Bologna di Donadoni non può ritenersi certo soddisfatto della quindicesima posizione con sole cinque partite vinte, cinque pareggiate e ben otto sconfitte, in attesa del recupero della gara di campionato contro il Milan rinviata a causa della finale di Supercoppa Italiana soffiata poi a Doha dai rossoneri alla Juventus.

Soprattutto dopo quello che i rossoblù hanno dimostrato di sapere fare l’anno scorso dove sono riusciti a mettere in difficoltà quasi tutte le avversarie anche le più blasonate. Crotone che si presenterà all’appuntamento con il solito quattro tre tre con il tridente d’attacco, formato da Palladino, Falcinelli e Trotta al gran completo. Bologna che proverà a rispondere con un modulo speculare sperando di ritrovare al più presto i gol dell’ariete Mattia Destro fino a questo momento troppo deludente per essere vero.

Crotone-Bologna live streaming

Crotone-Bologna si potrà vedere anche live in streaming, basterà avere uno smartphone e conoscere i siti web che potrebbero trasmettere i novanta minuti dello Scida. Quelli che vi consigliamo sono siti web per seguire lo streaming gratis live che non presentano problemi di legalità né di qualità audio e video. Si tratta, infatti, di siti stranieri che hanno acquistato all’estero i diritti del campionato italiano di calcio e che, fatta eccezione per la telecronaca che ovviamente non sarà in italiano, offrono una buona qualità anche in termini audio e video.

Per i tifosi più esigenti, che cercano sempre il massimo anche in fatto di qualità, resta in piedi l’opzione fornita da Sky con la sua piattaforma streaming Sky Go e Premium Play con Mediaset Premium. Certo in quetso caso bisogna avere un abbonamento. Nel caso in cui se ne fosse sprovvisto allora è da provare l’alternativa di Nowtv che si può provare anche gratis per 14 giorni. Da non da dimenticare lo streaming gratis di Crotone-Bologna anche offerti da alcuni siti dei bookmakers che da poco hanno iniziato a trasmettere alcune partite, soprattutto estere.