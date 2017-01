Inter-Chievo streaming

Chievo, Palermo e Pescara. Un calendario non impossibile, per non dire abbastanza abbordabile, per provare l’assalto a quel terzo posto che rappresenta ormai l’obiettivo minimo per non considerare fallimentare anche questa stagione. L’Inter ne è consapevole, come lo è della rinnovata forza e convinzione che un tecnico umile ma concreto come Stefano Pioli è riuscito a portare in un ambiente scosso dal doppio cambio in panchina.

Quello che ha visto subentrare l’olandese Frank De Boer a Mancini, in estate, e il successivo arrivo del tecnico emiliano. Inter-Chievo sarà visibile anche in streaming su alcuni siti stranieri che hanno acquistato i diritti del campionato italiano di calcio all’estero. Una sfida che all’andata mostrò subito le prime crepe del progetto olandese di De Boer con il Chievo che infierì su una squadra che appariva ben lontana dal poter recitare un ruolo da protagonista quest’anno. Ma da quel ventuno agosto, due a zero a favore dei clivensi, ne è passata di acqua sotto i ponti. Nerazzurri che meditano la vendetta, sportivamente parlando.

Come vedere Inter-Chievo in streaming

Gagliardini subito titolare? Questo è l’interrogativo dei tifosi nerazzurri. Il neo acquisto, proveniente dall’Atalanta dei miracoli di Gasperini, potrebbe fare subito il suo esordio in campionato con la nuova squadra causa partenza di Felipe Melo e contemporanea squalifica di Brozovic. Un motivo di interesse in più per vedere la partita anche perché il giovane talento dovrà probabilmente fare coppia, nel centrocampo a due previsto da Pioli, con un oggetto misterioso che continua a mantenere molti segreti sulla sua vera identità: quel Kondogbia che deve ancora dimostrare di essere quel campione in erba di cui tutti parlavano al suo arrivo, o semplicemente una delle più grandi delusioni dei tempi moderni per l’Inter. Molti si chiedono se e come si potrà vedere Inter-Chievo in streaming. Più giù forniremo alcune indicazioni interessanti

Inter-Chievo chi vincerà, ecco come vederla

Inter-Chievo chi vincerà? Pioli dovrebbe recuperare finalmente Medel dall’infortunio anche se sarà difficile vederlo in campo dal primo minuto. Partita che verrà trasmessa anche in streaming e sarà importante capire come vederla. I veronesi arrivano all’appuntamento dopo aver subito una sonora sconfitta al Bentegodi dall’Atalanta di Gasperini e dopo aver salutato anche la Coppa Italia perdendo, questa volta dignitosamente, contro la Fiorentina a Firenze.

Ma il trend negativo ha fatto infuriare Maran che non è disposto a tollerare altri passi falsi. L’ottimo avvio di stagione è infatti stato in qualche modo vanificato dagli ultimi risultati non sempre all’altezza delle aspettative. L’Inter, già sconfitta nella gara di andata, rappresenta un banco di prova molto impegnativo ma il tecnico non vuole creare alibi ai suoi. A San Siro si potrà anche perdere, ma bisognerà lottare fino all’ultima goccia di sudore.

Inter-Chievo i siti streaming gratis

I siti streaming gratis che potrebbero trasmettere Inter-Chievo sono Arena Sport del Montenegro, Sky Deutschland, La2, Rtl, Orf, Czech TV, Sky Austria. Siti web e link che oltre a garantire una qualità audio-video buona non presentano problemi dal punto di vista legale dal momento che hanno acquistato all’estero i diritti del campionato italiano di calcio. Se invece si ricerca il massimo della qualità e telecronache in italiane non c’è migliore soluzione, per chi ha un abbonamento, di usufruire delle piattaforme streaming di Sky con Sky Go e di Premium Play su Mediaset Premium. I non abbonati invece potrebbero pensare all’offerta di Nowtv che si può provare gratis per 14 giorni.