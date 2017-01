Isee 2017: documenti necessari, compilazione DSU e calcolo online automatico

Dal prossimo 15 gennaio, giorno in cui scadrà la validità dell’Isee 2016, sarà possibile inviare il nuovo modello Isee 2017, Indicazione della situazione economica equivalente delle famiglie, per l'ottenimento di prestazioni fiscale agevolate, come benefici ed esoneri nei pagamenti per alcuni servizi pubblici come la mensa scolastica, bonus bebè, bonus mamma, il ticket, autotrasporti, università. Tra le novità 2017, il calcolo dell'Isee sui redditi di due anni prima e non è necessario che venga presentata la nuova Certificazione unica, potendo presentare quella del 2016. Il valore Isee si ottiene rapportando l'Indicatore della situazione economica al parametro della scala di equivalenza, applicato al nucleo familiare in relazione al numero dei componenti e alle eventuali maggiorazioni. Tutti coloro che devono richiedere prestazioni agevolare dovranno, dunque, provvedere a presentare il nuovo modello Isee 2017.

Documenti necessari da presentare per il rinnovo Isee 2017

Il nuovo Isee 2017 prenderà in considerazione i redditi del secondo anno precedente alla sua presentazione e i patrimoni dell’anno precedente e i lavoratori dipendenti che dovranno richiedere l’Isee dovranno presentare il modello 730 o la Certificazione Unica 2016, consegnate a marzo 2016, mentre chi è rimasto senza occupazione dovranno presentare il 730 solo se hanno percepito l’indennità di disoccupazione nel corso del 2015. I documenti necessari per il calcolo Isee, che può essere effettuato anche direattamente online, comprendono documento di identità di chi lo richiede, codici fiscali di tutti i componenti del nucleo familiare, stato di famiglia o sua autocertificazione, redditi percepiti dell’anno 2015, saldo e giacenza al 31 dicembre 2016, contratto di locazione se l’abitazione principale è in affitto, eventuali buoni fruttiferi postali, certificati che attestano eventuali assicurazioni sulla vita, auto o moto intestate ai componenti del nucleo familiare, dati catastali inerenti a fabbricati o terreni intestati alle persone presenti nel nucleo familiare.

Compilazione DSU per modello Isee 2017

La Dsu, dichiarazione sostitutiva unica, necessaria per il calcolo Isee, può essere compilata direttamente online sul sito dell'Inps. Per compilare online la Dsu bisogna essere in possesso del codice dispositivo Inps o delle credenziali Spid e chi non possiede le credenziali deve richiederle all’Inps tramite email o direttamente allo sportello dell’Istituto. Una volta entrati nell’apposita pagina del sito dell’Inps, basterà seguire la procedura riportate e in pochi semplici passi si concluderà l’operazione. La dichiarazione Isee prevede la compilazione di diversi moduli: Modulo MB2 per le richieste di prestazioni relative allo studio universitario, ai figli minorenni o nel caso i genitori non siano né spostati né conviventi; Modulo MB3 per la richiesta di prestazioni di natura sociale e sanitaria in caso di presenza di un disabile; Modulo FC2 se sono presenti persone disabili nel nucleo familiare; e Moduli FC3 e FC4 da compilare se si vogliono modificare o rettificare i dati presenti nel sito dell’Inps o se bisogna calcolare la componente aggiuntiva per prestazioni relative allo studio universitario o socio-sanitario.

