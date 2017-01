Partite streaming gratis diretta live Serie A. I migliori siti streaming

Ci sono sempre più strade da percorrere per vedere in diretta streaming gli incontri del campionato italiano di calcio. A differenza degli anni scorsi in cui il ventaglio delle possibilità era piuttosto ristretto, questa volta è concessa una scelta più ampia, anche al di là delle tradizionali proposte ovvero quelle che passano da Premium e Sky. Non solo, ma anche in questo versante si affacciano sul mercato dello streaming occasioni anche per chi non è abbonato. Il tutto, facciamo presente, evidenziando solo i modi legati per la diretta live. E come ha dimostrato questa prima parte del campionato italiano, gli stessi utenti non solo stanno cercando diverse opportunità per il live streaming, ma le stanno anche sfruttando nonostante alcune di queste presentino limiti piuttosto evidenti.

Partite in streaming con i siti dei canali satellitari

Lo streaming degli incontri di Serie A passa anche dai siti dei canali satellitari che hanno acquisito i diritti per la diretta TV. Si tratta dunque di una possibilità aggiuntiva da prendere in considerazione. Tanto per avere un'idea, tra le tante opportunità ci sono quelle dell'Indonesia con RCTI, dell'Irlanda con RTÉ e TV3, del Kosovo con RTK, della Lettonia con TV6, della Lituania con TV6, del Lussemburgo con RTL, della Macedonia con MRT, di Malta con PBS, del Messico con Televisa, della Moldavia con Canal 3, dei Paesi Bassi con SBS. Non tutti i siti trasmettono il live streaming per la presenza di blocchi geografici che impediscono la visione al di fuori dei Paesi di provenienza. Da chiarire una volta per tutte, poi, la liceità di questa soluzione.

Serie A streaming sui siti dei bookmaker

Si tratta di trend recente. Lo streaming con i siti dei bookmaker sta prendendo progressivamente piede anche in Italia. Attenzione però perché non tutte le partite sono trasmesse con regolarità ed esistono dei paletti, come quelli relativi alla registrazione, all'apertura di un conto e all'essere giocatori attivi. Da ricordare che per la diretta live degli incontri di calcio c'è l'app Tim. Il costo è di 9,99 euro per l'attivazione annuale e di 1,99 euro per ogni incontro acquistato.

Streaming con Premium e Sky

Naturalmente tutti i match del campionato italiano possono essere visti in streaming con Premium e Sky. E sotto questo versanti ci sono soluzioni per abbonati e modi per il live streaming aperti a tutti. Delle prime fanno parte Premium Play e Sky Go. Entrambe sono raggiungibili sia attraverso i rispettivi siti web e sia attraverso le app gratuitamente scaricabili su smartphone e tablet, sono riservati a chi ha già sottoscritto un contratto. In buona sostanza siamo davanti al completamento della proposta della diretta TV. Di diversa concezione è invece Now TV ovvero la piattaforma web che consente di acquistare e vedere anche una singola partita streaming su dispositivi fissi e mobile. Il costo è di 9,99 euro, ma sono a disposizione degli utenti italiani anche mini abbonamenti di una settimana o di un mese per distribuire l'impegno di spesa.