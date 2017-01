Udinese-Roma streaming

L’Udinese per riprendere la corsa interrotta bruscamente davanti al proprio pubblico nella sfida di domenica scorsa contro l’Inter. La Roma, invece, per continuare la rincorsa alla vetta e sperare, contemporaneamente, in un passo falso della Juventus impegnata nella difficile trasferta di Firenze contro la Fiorentina di Paulo Sousa. L’unico modo per riaprire un campionato che, già a gennaio, sembra una storia ormai scritta.

Questa, in sintesi, la storia di una partita che si potrà seguire anche in streaming. I numeri sono favorevoli ai giallorossi che da tre anni a questa parte tornano dal Friuli nella Capitale con l’intera posta in tasca. Ma i precedenti, si sa, valgono solo per le statistiche e l’Udinese di Del Neri ha già dimostrato di poter fare male a tutte le avversarie, anche quelle più blasonate. Udinese-Roma però sarà anche l’occasione ghiotta per l’Udinese di timbrare il centesimo gol, la base di partenza è di novantotto marcature fino ad oggi, ai giallorossi nelle sfide della massima serie.

Udinese-Roma giallorossi in ansia per Perotti

Ore delicate quelle che si stanno vivendo a Trigoria. I giallorossi, infatti, sono in ansia per Perotti che si è fermato a causa di un edema al soleo. L’argentino rischia seriamente di non poter essere della partita nonostante le cure a cui è stato prontamente sottoposto. Al suo posto quasi certamente scenderà in campo El Shaarawi. Ma se da un lato questa notizia non rallegra la banda Spalletti ce n’è un’altra, di tenore opposto, che riporta il sereno sul cielo romanista. Florenzi, dopo il lungo stop a causa dell’infortunio potrebbe tornare in campo a Udine anche se non dal primo minuto.

Anche il centrale belga Vermaelen che ha forzato le tappe per uscire al più presto dai problemi fisici che l’avevano colpito è rientrato nel gruppo e si è messo subito a disposizione di Spalletti. Il mister toscano dovrà fare a meno anche di Rudiger, squalificato e di De Rossi che sarà sostituito in mezzo al campo da Paredes.

Udinese-Roma quali sono le previsioni

I curiosi vogliono sapere quali sono le previsioni per Udinese-Roma. E stando ai numeri non si potrebbe dire altro che la Roma parte con un leggero vantaggio per la conquista dell’intero bottino. Ma i bianconeri, che sotto la guida di Del Neri hanno dimostrato di non sentirsi in soggezione con nessun avversario, venderanno cara la pelle e cercheranno di dare una gioia al proprio pubblico dopo la delusione contro l’Inter.

Del Neri dovrà sostituire Widmer e tra i candidati favoriti c’è sicuramente Faraoni. Hallfredsson giocherà in mezzo al campo al posto di Jankto e De Paul occuperà l’out di destra viste e considerate le condizioni di salute di Matos colpito dal virus influenzale.

Udinese-Roma i siti streaming gratis

Come abbiamo detto in precedenza Udinese-Roma si potrà vedere anche su siti streaming gratis. Quelli che indichiamo sono siti stranieri che hanno acquistato all’estero i diritti per trasmettere le partite del campionato italiano di calcio. Un modo quindi totalmente legale che non espone nemmeno a rischi di contagi con virus, trojan e cose di questo genere. Infine anche la qualità audio e video è buona anche se, come è facile immaginare, la telecronaca non è in italiano.

Arena Sport del Montenegro, Sky Deutschland, La2, Rtl, Orf, Czech TV, Sky Austria sono alcuni di questi siti che potrebbero trasmettere Udinese-Roma. Per chi vuole il massimo della qualità audio e video ci sono sempre Sky con Sky Go e Premium Play su Mediaset Premium, me anche per i non abbonati la soluzione di Nowtv che si può provare anche gratis per 14 giorni.