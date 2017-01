Fiorentina-Juventus streaming

Si tratta senza dubbio del big match della prima giornata di ritorno. Non solo per i valori tecnici che contraddistinguono le due squadre, ma anche per la storica rivalità che esiste tra i due club che affonda le origini in un passato remoto che affonda le radici addirittura ai primi anni del ‘900. Per la precisione l’anno era il 1928, quando la Juventus inflisse un umiliante undici a zero ad una Fiorentina che ancora non aveva consolidato la sua permanenza nel calcio di vertice. Da quel giorno la sfida alla Vecchia Signora per il popolo viola conserva un sapore del tutto particolare.

Reso ancora più particolare da un’altra débâcle, questa volta dopo l’8-0 rifilato dai bianconeri a una Fiorentina in nove uomini per gli infortuni di Cervato e Virgili. Ma è stato il 1990 l’anno della definitiva consacrazione di questo sentimento. Roberto Baggio, idolo dei supporters viola e pronto per diventare uno dei calciatori italiani più forti di sempre passa ai bianconeri, uno smacco che a Firenze sfociò in disordini e cassetti incendiati.

La Fiorentina di oggi, sebbene ricordi solo da lontano la squadra che fece innamorare mezza Italia lo scorso anno, potrebbe costituire uno degli ultimi ostacoli sulla strada trionfale tracciata dalla Juventus per la conquista del sesto titolo consecutivo. Insomma, gli ingredienti per assistere a una sfida interessante ci sono tutti. Farà piacere sapere che Fiorentina-Juventus si potrà vedere anche in streaming.

Fiorentina-Juventus l’affaire Kalinic

È l’affaire Kalinic, più che la forza della Vecchia Signora, a preoccupare maggiormente i tifosi viola in vista della sfida di campionato Fiorentina-Juventus. L’attaccante croato, uno dei simboli della Fiorentina più bella che è stata ammirata nella storia moderna, sembra proprio essere l’ennesimo calciatore in procinto di abbandonare il calcio europeo per rispondere alle sirene della Cina. Nikola Kalinic, per il quale l’offerta del Tianjin Qannjian resta in piedi, sta ancora valutando il da farsi anche se la strada sembra ormai tracciata.

Circa trentacinque milioni di euro, non più i quarantacinque iniziali, sono stati messi sul piatto dai cinesi per accaparrarsi il cartellino del croato, che guadagnerebbe così ben dieci milioni netti a stagione. Un’offerta difficile da declinare. E c’è anche chi dice che quella contro la Juve potrebbe essere anche l’ultima apparizione in viola dell’attaccante croato. In attesa di sapere come evolverà l’ennesima telenovela Made in China, la Fiorentina è chiamata all’impresa se vuole dare un senso alla stagione fin qui anonima di cui è stata protagonista.

Fiorentina-Juventus quali sono le previsioni

Anche perché quello del Franchi potrebbe rivelarsi uno degli ultimi ostacoli, nonostante siamo ancora a gennaio, per evitare che la marcia fin qui trionfale della Juventus porti all’inesorabile verdetto del sesto scudetto consecutivo per i bianconeri. Un passo falso della Juve servirebbe a restituire un po’ di fiducia alle inseguitrici, Roma in primis che riuscirebbe a rosicchiare, in caso di vittoria ad Udine, cosa peraltro non facile da realizzare.

Allegri però non è ingenuo e saprà motivare la sua squadra in modo tale da non offrire il fianco a possibili quanto mai auspicabili scenari di rimonta. Dybala e Higuain sembrano ancora favoriti a partire dal primo minuto, ma l’organico bianconero con il recupero anche di Bonucci inizia a mostrare tutta la sua imponente potenza. Le previsioni parlano del pareggio come risultato più probabile. Staremo a vedere.

Fiorentina-Juventus i siti streaming gratis

I siti streaming gratis, tutti pienamente legali perché hanno acquistato all’estero i diritti del campionato italiano di calcio e di buona qualità che potrebbero trasmettere la partita Fiorentina-Juventus sono Arena Sport del Montenegro, Rsi, La2, Rtl, Orf. Per chi volesse anche la telecronaca in italiano può vedere la partita sulla piattaforma streaming di Sky, Sky Go oppure di Mediaset Premium, Mediaset Pley. Necessario però avere l’abbonamento. Per chi non dovesse averlo non resta che provare l’offerta di 14 giorni di visione gratuita di Nowtv.