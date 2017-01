Inter-Chievo streaming siti web migliori. Come e dove vedere

Si respirava ancora profumo d’estate quando l’Inter incappava nella sua prima, fragorosissima sconfitta proprio all’esordio in campionato. A Verona ancora ricordano la felicità che quella notte aveva il volto e le sembianze di Birsa autore della doppietta letale che lanciava oscuri presagi sulla Pinetina. La solita pazza Inter si disse. Nessuno però aveva messo in conto la partenza a razzo del Chievo di Maran che legittimò il successo all’esordio con una prima parte di stagione davvero superlativa, parzialmente cancellata dai risultati meno eclatanti delle ultime giornate.

Inter-Chievo quindi non può essere lasciata fuggire via senza pensarci una volta. Per questo è importante sapere che sarà visibile anche in streaming sui siti web migliori che potrete leggere più in basso. Come e dove vedere questa partita che su presenta davvero molto interessante vista la sete di vendetta (sportiva ovviamente) che animerà la prestazione della rosa nerazzurra, si rivelerà un gioco da ragazzi.

Inter-Chievo siti web migliori

È come se il campionato iniziasse adesso per i nerazzurri. Le quattro vittorie consecutive raccolte da Pioli sarebbero una sorta di precampionato concluso nel migliore dei modi e la gara di San Siro il miglior inizio possibile. Contro una squadra ostica, ma non proibitiva. E invece no. Inter-Chievo è sì la prima partita, ma del girone di ritorno e sarà visibile anche in streaming sui siti web migliori. C’è una sconfitta da vendicare per i nerazzurri contro una squadra che venderà di sicuro cara la pelle.

Pioli ha di che consolarsi. Rispetto alla squadra che in agosto inoltrato subì una vera e propria lezione dal Chievo, l’Inter di oggi è un’altra squadra. Rinfrancata nel fisico e soprattutto nello spirito e ben determinata a raggiungere l’obiettivo, l’unico ormai, di questa stagione. Strappare i tagliandi per la qualificazione nella prossima Champions League. Roma, Napoli e Milan, ma anche la Lazio sono avvisate per la corsa all’Europa che conta l’Inter vuole esserci eccome.

E contro il Chievo potrebbe debuttare anche Gagliardini, regalo prestigioso arrivato a gennaio alla corte del tecnico emiliano con i galloni del baby talento in grado di accrescere e non poco il bagaglio tecnico di una rosa già altamente competitiva. L’assenza di Brozovic per squalifica e la contemporanea partenza di Felipe Melo ormai già con la valigia in mano, fanno schizzare verso l’alto le chanches di affiancare Kondogbia nel centrocampo a due forgiato da Pioli.

Vedere Inter-Chievo la furia nerazzurra

Maran dal canto suo sta studiando tutte le mosse necessarie ad arginare la furia nerazzurra che certamente sarà il motivo dominante dei novanta minuti per quello che è successo all’andata. Vedere Inter-Chievo in streaming non sarebbe quindi tanto male. Il tecnico trentino, infatti, ma non solo lui, non avrebbe ancora digerito la pesante sconfitta subita al Bentegodi domenica scorsa.

E va bene che si trattava dell’Atalanta, ma un quattro a uno in casa, per una squadra arcigna ed esperta come il Chievo, sa quasi di resa. E con una lotta per la retrocessione che sembra ormai già decisa, il rischio di un calo dovuto alla mancanza di stimoli è più che un semplice miraggio. Ecco perché quella contro l’Inter potrebbe essere la gara giusta per risvegliarsi dal torpore e, facendo risultato a San Siro, tornare a pensare in grande.

Inter-Chievo dove vedere siti streaming

Rtl, Orf, Arena Sport del Montenegro, Rsi, La2, Sky Austria. Potrebbero essere questi alcuni dei siti streaming stranieri dove vedere Inter-Chievo. Siti che garantiscono la legalità, in quanto hanno comprato i diritti del campionato italiano all’estero e anche una buona qualità audio e video. Le piattaforme streaming di Sky (Sky Go) e Mediaset Premium (Mediaset Play) restano le soluzioni preferite da chi ha un abbonamento e pretende il massimo della qualità. Da segnalare anche l’offerta di Nowtv che prevede la visione gratis per quattordici giorni.