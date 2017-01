Inter-Chievo streaming. Siti web. Dove e come vedere

La prima giornata del girone di ritorno metterà di fronte due squadre che stanno vivendo momenti diametralmente opposti rispetto a quelli agostani. Inter-Chievo, partita che si potrà vedere anche in streaming. Nella gara di andata, infatti, il Chievo approfittò dello stato confusionale in cui versava l’Inter appena passata nelle mani olandesi di Frank De Boer, per infliggerle una sonora sconfitta. Due a zero e palla al centro.

Eroe Birsa che con la sua doppietta fece capire al tecnico nerazzurro che allenare in Italia era cosa leggermente diversa dallo svolgere la stessa professione all’estero, in particolare in Olanda. Veronesi felici e contenti e pronti a stupire ancora per diverse settimane prima di andare incontro a una sorta di crisi di rigetto. Beneamata pronta già a recitare il de profundiis per l’ennesima stagione gettata al vento prima ancora di entrare nel merito del discorso.

Poi, al culmine del requiem nerazzurro ecco la luce. La decisione giusta al momento giusto. Stefano Pioli sulla panchina al posto dello sfortunato, ma forse ancora troppo inesperto, Frank De Boer. Una scelta semplice e razionale che, proprio per questo, non risulta essere messa all’ordine del giorno nell’ambiente nerazzurro. Non sarebbe più la Pazza Inter che nel bene e nel male sa sempre come far parlare di sé. Allora è il momento di capire dove e come vedere novanta minuti che si preannunciano davvero intensi sia per i contenuti tecnici che per quelli agonistici.

Inter-Chievo siti web da scegliere

Gagliardini dovrebbe fare subito il suo esordio in maglia nerazzurra (quella dell’Inter, ovviamente visto che i colori sono gli stessi di quelli dell’Atalanta la sua squadra di provenienza al quale il giovanissimo centrocampista ha giurato amore eterno ringraziando anche Gasperini per la sua crescita tecnica ma soprattutto tattica). Un motivo in più per vedere Inter-Chievo in streaming attraverso siti web da scegliere con molta attenzione per evitare il rischio di incappare in sanzioni legali oppure contrarre virus o trojan da siti web di scarsa qualità e poco affidabili.

Il giovanissimo talento approdato da poche ore a Milano potrebbe già affiancare Kondogbia nel centrocampo a due, approfittando quindi della squalifica di Brozovic e della partenza di Felipe Melo attesa a ore. Lo spera Pioli che forse potrà portare in panchina anche Medel che sembra avere smaltito i postumi dell’infortunio ed è pronto a rientrare in campo anche se pare difficile che il tecnico lo rischi già dal primo minuto. Per il resto sarà la solita Inter che proverà a chiudere l’avversario nella propria metà campo e comandare le operazioni dal primo all’ultimo minuto di gioco.

Vedere streaming Inter-Chievo Maran furioso

Le ultime due sconfitte, clamorosa quella casalinga subita al Bentegodi contro l’Atalanta, hanno lasciato il segno in casa Chievo. Maran furioso dopo la gara contro i bergamaschi anche per provare a stimolare una reazione nella sua squadra che, dopo la partenza a razzo, sembra avere già tirato i remi in barca complice anche una lotta per la salvezza che, a meno di impensabili colpi di scena, sembra avere già individuato le protagoniste solitarie.

Un tecnico dal polso duro e dalla voglia di vincere come lui non può accettare che una cosa del genere avvenga ed è per questo che ha battuto i pugni sul tavolo. Vedere in streaming Inter-Chievo aiuterà a capire anche se le strigliate del tecnico trentino siano state sufficienti per provare, magari, a fare proprio il colpaccio a San Siro.

Dove e come vedere Inter-Chievo in streaming

Eccoci giunti al momento di capire dove e come vedere Inter-Chievo in streaming. I siti web che anche noi consigliamo perché sono quelli migliori e non presentano problemi dal punto di vista legale perché hanno acquistato all’estero i diritti per trasmettere le partite del campionato italiano sono Armenia TV, Sky Deutschland, Czech TV, Sky Austria. Certo, la telecronaca sarà in lingua straniera, ma garantiscono l’assenza di blocchi, pubblicità invasive e rischi di spam e truffe. Per chi vuole il massimo della qualità audio e video Sky con Sky Go e Premium Play su Mediaset Premium sono le soluzioni migliori. Chi invece un abbonamento non ce l’ha deve valutare l’offerta di Nowtv che si può provare anche gratis per 14 giorni.