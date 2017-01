Inter-Chievo streaming quando e come

Il nome che ha rappresentato l’incubo peggiore per i nerazzurri in questo girone di andata del campionato di Serie A è Valter. Ovvero quel Birsa che nella gara di andata fu il vero e proprio giustiziere dell’Inter al Bentegodi mettendo a segno la doppietta con la quale il Chievo iniziò la stagione nel migliore dei modi lasciando all’avversario di turno delusioni e frustrazioni. Forse fu quello l’inizio della fine dell’esperienza in nerazzurro di De Boer sbarcato a Milano senza alcuna concezione del calcio italiano e nemmeno, forse, della peculiarità dell’ambiente nerazzurro nel quale, di solito, la logica non ha la meglio.

Quella sconfitta all’esordio ha forse minato le certezze di un gruppo che si scoprirà poi non avere avuto mai totale fiducia nei metodi del tecnico olandese. Poi, quando la logica riesce ad avere la meglio spesso le cose si aggiustano. Così quando la panchina della Beneamata è stata affidata a un tecnico concreto che conosce benissimo il funzionamento del campionato italiano come Pioli ecco che la musica cambia e l’Inter torna prepotentemente a fare paura.

Per queste ragioni Inter-Chievo stuzzica l’appetito di tifosi ed appassionati di calcio che saranno felici di poter seguire in streaming la gara. Quando e come sarà oggetto di indicazioni che forniremo più in basso.

Inter-Chievo in streaming, nerazzurri con Gagliardini dal primo minuto

Inter-Chievo sarà dunque visibile anche in streaming. E sarà anche l’occasione per la Beneamata di liberarsi dall’incubo che l’ha inseguita per tutto il girone di andata. I nerazzurri, stando a quello che dicono le indiscrezioni di queste ore, dovrebbero scendere in campo con Gagliardini dal primo minuto. Il giovane centrocampista arrivato dall’Atalanta nel mercato di gennaio sembra infatti essersi già integrato alla perfezione nei meccanismi di gioco della squadra di Pioli tant’è che chi l’ha visto in allenamento non ha potuto far altro che pensare che fosse arrivato alla Pinetina da qualche anno e non da qualche ora.

La squalifica di Brozovic e la partenza ormai certa di Felipe Melo che si accaserà al Palmeiras, libera un posto nel centrocampo a due che verrà occupato proprio dal giovane centrocampista che farà coppia con Kondogbia. Positivo per il tecnico emiliano anche il rientro di Medel.

Inter-Chievo siti web gialloblù in vena di sgambetto

Maran lo ha detto chiaramente. Le ultime prestazioni della sua squadra non gli sono piaciute affatto. Soprattutto quella casalinga contro l’Atalanta di domenica scorsa conclusa con un perentorio quattro a uno a favore dei bergamaschi. Il tecnico trentino ha chiesto un cambio di passo e chissà se i gialloblù saranno in vena di fare lo sgambetto ai nerazzurri. Ci proveranno questo è certo.

E lo faranno con il tandem d’attacco Meggiorini-Pellissier, la coppia storica sulle quali si fondano le speranze dei clivensi di invertire una rotta che in questo 2017 non sta affatto soddisfacendo l’ambiente veronese. Ed è attesa anche per il rientro di Paloschi. Vedremo cosa succederà nelle prossime ore e soprattutto se il piano che Maran sta escogitando per contenere la furia nerazzurra avrà successo oppure no.

Quando e come vedere Inter-Chievo in streaming

Si diceva che la partita Inter-Chievo si potrà seguire anche in streaming. Quando e come vedere la possibile quinta vittoria consecutiva dei nerazzurri o il colpaccio dei clivensi (ma il pareggio non è poi così impossibile) è presto detto. Esistono una serie di siti, stranieri, che hanno acquistato i diritti del campionato italiano di calcio all’estero e quindi possono trasmettere legalmente le partite.

Alcuni di questi siti web che potrebbero trasmettere Inter-Chievo sonoRtl, Orf, Czech TV, Sky Austria Arena Sport del Montenegro, Sky Deutschland, La2. Siti legali e che si caratterizzano anche per la buona qualità sia audio che video. Per chi invece ricerca il massimo, e ha un abbonamento, ci sono sempre Sky con Sky Go e Premium Play su Mediaset Premium. Per i non abbonati la soluzione di Nowtv che si può provare anche gratis per 14 giorni è quella più indicata.