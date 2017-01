Ape Social e Quota 41: requisito disoccupazione come funziona e categorie

Questo 2017 si caratterizza per le tante novità per le pensioni che sono entrate e entreranno in vigore nell'arco di pochi mesi. L'obiettivo è di togliere rigidità alle norme in vigore ovvero consentire di smettere anzitempo senza eccessivi oneri. E tra le novità più importanti, rispetto alle quali le ultime notizie continuano a fornire chiarimenti e precisazioni, c'è l'Ape social. Si tratta di uno strumento, classificato dallo Stato come assistenziale, destinato ad alcune ben precise categorie di lavoratori che hanno compiute almeno 63 anni di età. E tra queste rientrano coloro che sono rimasti senza occupazione e chi ha iniziato a lavorare sin da molto giovani, per i quali, con alcune particolarità, viene applicata la cosiddetta quota 41 che non tiene conto dell'età anagrafica.

Novità per le pensioni e disoccupazione: come funziona

Il funzionamento dell'Ape social per chi è senza occupazione è piuttosto chiaro. In buona sostanza possono accedere a questa novità per le pensioni gli ex lavoratori, dipendenti pubblici e privati, autonomi e iscritti alla gestione separata, che da almeno tre mesi non percepiscono assegni di disoccupazione. Messo questo primo paletto, ce n'è un secondo: lo stato di disoccupazione deve essere successo alla cessazione del rapporto di lavoro

per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale nell'ambito della procedura obbligatoria di conciliazione prevista per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.

In definitiva 'Ape social non è dunque compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito concesso per lo stato di disoccupazione involontaria, con l'assegno di disoccupazione e con l'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale.

Ultime notizie pensioni e quota 41: cosa cambia e a chi spetta

Sono due gli interventi inseriti nel quadro delle novità per le pensioni per i lavoratori che hanno iniziato l'attività occupazionale dalla minore età. In prima battuta ci sono i lavoratori che hanno maturato il requisito contributivo per smettere anzitempo. Per tutti loro la novità è rappresentata dalla cancellazione delle penalizzazioni prima dei 62 anni. Quindi ci sono i lavoratori con 12 mesi di contributi, anche non continuativi, versati prima dei 19 anni di età. Per loro il pacchetto di novità consiste nel requisito a 41 anni per i precoci disoccupati o che svolgono lavori pesanti o attività faticose, o con disabilità propria al 74% o per esigenze di cura di parenti di primo grado. E nelle categorie dei lavori pesanti rientrano

Operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici Conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni Conciatori di pelli e di pellicce Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante Conduttori di mezzi pesanti e camion Professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza Professori di scuola pre-primaria Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti

