Agevolazioni, detrazioni e aiuti 2017 per famiglie e disoccupati 2017 INPS e Agenzia Entrata

Sono cambiate le regole su agevolazioni, detrazioni e aiuti per famiglie e disoccupati in questo 2017. O meglio, accanto ad alcune conferme, la maggioranza ha modificato alcuni parametri e introdotto diverse novità. In ogni caso, Naspi e Asdi continuano a rappresentare i due strumenti di sostegno al reddito per i disoccupati. Se il primo è l'assegno di disoccupazione vero e proprio, il secondo è previsto al termine della fruizione dell primo, ma solo per 6 mesi, se l'Isee non è superiore a 5.000 euro, se sottoscritto il Patto di servizio personalizzato presso il centro per l'impiego e naturalmente se il richiedente si trova ancora uno stato di disoccupazione.

Cambiano gli assegni familiari

L'importo degli assegni familiari in questo 2017 viene calcolato sulla base del nucleo familiare ovvero del numero dei componenti e del reddito complessivo. Occorre fare riferimento alle tabelle aggiornate dell'Inps che restano in vigore per 12 mesi, esattamente ogni primo luglio. A chi spettano?

Al richiedente lavoratore o il titolare della pensione; al coniuge che non sia legalmente ed effettivamente separato, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia; ai figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno; ai figli ed equiparati maggiorenni inabili, purché non coniugati; ai figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di nuclei numerosi; ai fratelli, le sorelle del richiedente e i nipoti, minori o maggiorenni inabili, solo nel caso in cui essi sono orfani di entrambi i genitori, non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non siano coniugati, previa autorizzazione; ai nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni, viventi a carico dell'ascendente.

Tutti i nuovi bonus famiglia

Ed ecco poi i fondi per sostenere la natalità e il sostegno dei più piccoli che dal 2017 sia aggiungono ai diritti acquisiti negli anni scorsi. In particolare si va dallo stanziamento di 14 milioni di euro per il Fondo sostegno alla natalità agli 800 euro alle famiglie per ogni nuovo nato, dal doppio bonus asilo al rinnovo del bonus bebè fino ad arrivare ai vari casi in cui i lavoratori dipendenti possono assentarsi dal lavoro senza perdere la retribuzione.

Bonus asilo: mille euro per ogni famiglia che iscrive un figlio nato o adottato nel 2017 a un asilo nido. Il bonus viene garantito per i primi tre anni di nido, ma viene decurtato se il figlio non è iscritto per tutto l'anno. Non ci sono limiti di reddito. E poi, fino a 3.600 euro annui (600 per sei mesi) per le madri che rinunciando a una parte del congedo iscrivono il figlio neonato a un nido o chiedono l'aiuto di una baby sitter. È fruibile anche dalle lavoratrici parasubordinate ma solo per tre mesi, pari a 1.800 euro. Bonus bebè: per famiglie con Isee tra 7.000 e 25.000 euro, 80 euro al mese per tre anni per i figli nati tra il primo gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017. Il bonus raddoppia per le famiglie con Isee sotto i 7.000 euro. Bonus mamma domani: 800 euro per ogni figlio nato o adottato nel 2017, richiedibile anche prima della nascita o dell'adozione. Allungato a tre giorni il congedo obbligatorio retribuito per i papà, a quattro dal 2018. Sostegno alla natalità: 14 milioni per un fondo nazionale destinato a favorire l'accesso al credito alle famiglie che hanno figli nel 2017.

