Partite streaming Serie A: vedere le partite gratis su siti streaming e Rojadirecta con o senza Sky

C'è un'altra giornata di campionato da vedere in streaming. Anzi, da adesso in poi il livello di interesse sale alle stelle perché siamo arrivati al giro di boa. Ecco allora che sono in costante aumento le richieste per la diretta live da cellulari e tablet, così come da PC e Mac. Si assiste poi a un fenomeno secondo cui gli utenti italiani cercano maggiore qualità sia nella visione delle immagini e sia nell'audio. Insomma, piattaforme come Rojadirecta che continuano a proporre il live streaming gratis, ma senza autorizzazione, stanno continuano a esistere, ma trovano concorrenza nelle soluzioni legali. Già, perché alcune di queste sono gratuite. Mentre altre, anche se sono a pagamento, non vincolano necessariamente gli utenti a un abbonamento e le gare possono dunque essere viste in streaming con maggiore libertà e con pochi o inesistenti vincoli.

Partite streaming con i siti dei canali satellitari

Per lo steaming degli incontri di calcio, una soluzione alternativa è rappresentata di siti di quelle emittenti straniere, come Armenia TV, Sky Deutschland, Czech TV, Sky Austria, Arena Sport del Montenegro, RSI La2, RTL o ORF, che hanno regolarmente acquistato i diritti e potrebbero replicare le immagini sui rispettivi siti web. La questione assume in realtà caratteri controversi perché non tutti sono così convinti della liceità di questo modo per fruire la diretta live. Non a caso le sentenza delle magistrature dei vari Paesi hanno avuto orientamento differente. Succede allora che in molte nazioni, le immagini non sono visualizzabili al di là dei confini nazionali per cui la ricerca del live streaming per gli utenti italiani può non rivelarsi così semplice. Di conseguenza occorre fare più di un tentativo.

Serie A streaming con Sky e Premium

Naturalmente per vedere in streaming e in maniera sicura i match della Serie A c'è Premium Play, solo per abbonati, messo a disposizione da Mediaset, e ci sono Sky Go, per abbonati, e Now TV, per tutti, sviluppati da Sky. Ed è in particolare quest'ultima strada che si rivela interessante per la diretta live poiché possono essere acquistate e visualizzate sul proprio dispositivo anche singole partite, al prezzo di 9,99 euro, senza l'obbligo di firmare un contratto con Sky. Tra i device che lo supportano ci sono anche PC con sistema operativo Windows XP, Windows Vista, Windows 7 e Windows 8.1, Windows 10, Mac con sistema operativo Lion, Mountain Lion, Mavericks, Yosemite, El Capitan, Sierra.

Partite gratis con i siti dei bookmaker

Infine, vale la pena rammentare l'esistenza dei siti dei principali bookmaker che operano in Italia. Anche se non sono proposti tutti match, spesso e volentieri queste piattaforme web sono la porta di accesso allo streaming delle gare del campionato italiano. Tuttavia, sono in molti a chiedere la registrazione o l'apertura di un conto, se non la dimostrazione di essere giocatori attivi nelle puntate. In ogni caso, vale la pena fare un tentativo anche perché dal punto di vista formale è tutto gratis.