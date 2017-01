Partite streaming su Facebook, siti web, link, Rojadirecta per vedere gratis live

Quest'anno è più facile vedere le partite in streaming. Tutti gli incontri della Serie A, soprattutto quelli in cui sono coinvolte le principali squadre, sono proposti in diretta live con più di una possibilità. E si tratta di soluzioni legali benché alternative ovvero che non tengono conto di modi illeciti come Rojadirecta, rispetto ai quali pende sempre la lama della ghigliottina. Tra l'altro non si può fare a meno di segnalare la tendenza più recente che sta spopolando da alcune settimane. Si tratta del live streaming via Facebook. E qui occorre aprire ua breve parentesi. Se è vero che da un parte basta collegarsi al sito blu agli orari di inizio partita, o subito dopo, per assistere a un proliferare di dirette artigianali degli incontri del campionato italiano, dall'altro la stessa Lega calcio sta valutando l'opportunità di proporre in via ufficiale una gara a settimana. Nella Lega Pro, ad esempio, è già successo.

Partite streaming: Sky e Premium soluzioni ufficiali

La diretta streaming degli incontri di Serie A passa senza dubbio dalle due proposte di Sky, una per abbonati e una per chi privo di contratto. La prima è l'app Sky Go che permette di accedere a contenuti on demand così come alle gare di calcio. La seconda è la piattaforma web Now TV, per il cui utilizzo non servono contratti con il canale satellitare. Occorre solo pagare quanto richiesto senza abbonarsi a Sky. Il prezzo di un solo match è di 9,99 euro, ma c'è anche il ticket calcio al costo promozionale di 19,99 euro che comprende gli incontri di Serie A, Serie B e Europa League, oltre all'accesso ai 12 canali Sky Calcio, Sky Super Calcio e Sky Sport24. Mediaset è in campo il servizio Premium Play, soli per abbonati, per la diretta live da PC, tablet e smartphone ovvero iPhone o device basato su sistema operativo Android.

Diretta live con i siti dei canali satellitari

Da non sottovalutare per vedere in streaming le gare di calcio, tutte quelle emittenti straniere che hanno regolarmente acquistato i diritti per la trasmissione delle immagini in diretta TV e che le propongono in simultanea sul web sui rispettivi siti. Vale la pena ricordare come la questione sia ancora controversa e ci siano stati diversi pronunciamenti giudiziari non proprio omogenei. Chi è interessato a fare un tentativo, può anche provare su Vizion Plus (Albania), Atresmedia e TV3 (Andorra), Armenia TV (Armenia), SBS (Australia), ORF (Austria), AzTV e Idman TV (Azerbaigian).

Siti di bookmaker e live streaming

Stanno iniziando a prendere quota i siti di bookmaker per vedere in streaming le partite del campionato di calcio. Non è così semplice e immediato poiché vanno messe in conto alcune limitazioni comuni alla maggior parte delle piattaforme, come l'apertura di un conto, un numero minimo di giocate e naturalmente la registrazione con i dati ufficiali. E anche se si tratta di una soluzione ufficiale, senza controindicazione per la salute del proprio PC o del proprio smartphone, non sempre è presente l'intero calendario settimanale delle gare e spesso viene inibita la possibilità di guardare gli incontri dei campionati dei Paesi di provenienza dei clienti. Tuttavia con un un po' di pazienza è possibile fare centro.